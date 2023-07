Dall’Inter al Monza, è fatta per il prestito

Un calciatore davvero interessante e che potrebbe trovare lo spazio giusto con Palladino al Monza, ecco tutti i dettagli

Al Monza si sono concentrati soprattutto sul riscatto di diversi calciatori come Andrea Petagna e Matteo Pessina, tra i protagonisti della scorsa stagione. Il primo acquisto vero è arrivato a parametro zero e si tratta proprio di un ex dell’Inter. Parliamo di Roberto Gagliardini, reduce dalla finale di Champions League e da sei stagioni e mezzo in nerazzurro.

Proprio l’Inter sta cercando varie soluzioni per gli esuberi, nel frattempo ha di fatto venduto Andre Onana al Manchester United per circa 55 milioni bonus inclusi. Va ricordare che il forte portiere camerunese arrivò a parametro zero nel luglio del 2022, quindi per il club di Zhang si tratta di una maxi plusvalenza. In sostanza, di un capolavoro di mercato.

Tornando al Monza, i biancorossi hanno già svincolato ben cinque calciatori: Andrea Barberis, Giulio Donati, Luca Marrone, Christian Gytkjaer e Tommaso Morosini, cedendone anche uno agli inizi della finestra di mercato, ovvero Luca Mazzitelli al Frosinone. Il centrocampista era già stato in prestito in Serie B con la squadra gialloblù, che ha poi deciso di acquisirlo definitivamente.

Dall’Inter al Monza, fatta per il prestito di Valentin Carboni

Si pensa a come completare l’attacco all’U-Power Stadium e la risposta in casa ce l’ha proprio l’Inter. I brianzoli hanno chiuso per il trequartista di 18 anni Valentin Carboni, un prospetto davvero interessante che ha già trovato spazio tra i professionisti proprio con la casacca interista. L’argentino ha esordito in Serie A il 1º ottobre 2022 contro la Roma, entrando al posto di Dimarco.

Sul classe 2005 c’era anche il River Plate, ma il Monza ha vinto la partita ottenendo dall’Inter il prestito del giovane talento albiceleste. Carboni, che a Monza troverà il fratello Franco, vanta due presenze con l’Argentina under 20 e anche già giocato 5 gare in Serie A per 20 minuti totali. Con una squadra come il Monza e col gioco proposto da Raffaele Palladino, è probabile che vedremo Carboni esprimersi al meglio.

Per finire, altri nomi accostati nelle ultime ore ai monzesi sono quelli degli svincolati Nicola Sansone e Samuel Umtiti nonché del centrocampista della Sampdoria, Mehdi Léris. Vedremo quali saranno gli sviluppi nelle prossime settimane, certamente Galliani lavorerà notte e giorni per rinforzare la rosa del ‘suo’ Monza, il cui obiettivo l’anno prossimo sarà il piazzamento in Europa.