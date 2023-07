Giorgia Palmas rovente in costume: a riva sono tutti ai suoi piedi

Giorgia Palmas in costume è uno spettacolo che non passa mai inosservato e infatti l’ex velina ci incanta anche questa volta

Le temperature estive sono ormai esplose in tutta la penisola, caldo torrido e la voglia di mare cresce inesorabile. C’è chi si sta già godendo meritate vacanze, strappando gli applausi convinti di tutta la community del web, come le principali celebrità, che da sempre in questo periodo attirano l’attenzione con i loro scatti. Una delle bellezze maggiormente amate dal pubblico si conferma la solita, incommensurabile Giorgia Palmas.

La conosciamo bene, ormai, la modella e showgirl sarda, sulla cresta dell’onda praticamente dall’inizio del millennio. Vale a dire da quando, giovanissima, sfiorò prima la corona di Miss Mondo nel 2000 e poi si consacrò definitivamente in uno storico biennio a Striscia la Notizia, come velina, in coppia con Elena Barolo. Entrambe, riuscirono a non far rimpiangere troppo agli spettatori del popolare tg satirico il mitico duo formato da Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia.

Il resto è storia, con Giorgia che da allora si è ritagliata una carriera di grande successo nel mondo dello spettacolo. Vincitrice dell’Isola dei Famosi, madrina del Giro d’Italia, modella da applausi, presentatrice televisiva estremamente apprezzata e molto altro ancora. Amatissima dal pubblico per il suo fascino al tempo stesso suadente e prorompente ma anche genuino e di gran classe. Con una bellezza che con il passare degli anni non sfiorisce minimamente, anzi. La carta d’identità (41 anni), mai come nel suo caso, è solamente un dettaglio.

Giorgia Palmas, silhouette statuaria in bikini: perfetta in ogni dettaglio, niente da aggiungere

Sempre splendida, Giorgia come detto si sta concedendo meritate vacanze. E non poteva che tornare alle sue origini e alla sua amata Sardegna, dove cerca di esserci tutti gli anni. Immancabilmente, regalando spettacolo.

L’ultimo post è una carrellata di scatti di una settimana vissuta nel relax insieme alla sua famiglia, vale a dire insieme al suo Filippo Magnini e alle due figlie. Momenti preziosi di gioia e tenerezza per tutti loro, ma l’attenzione degli ammiratori non può che accendersi soprattutto sul primo scatto, quello in solitaria, di Giorgia, che sul bagnasciuga sfoggia una silhouette perfetta in costume. Visione meravigliosa che scatena il solito tripudio di like e commenti. L’ennesimo capolavoro destinato a restare scolpito nella memoria.