Ferrari, tensione alle stelle: l’amico di Leclerc fa infuriare Sainz

Ferrari, non solo risultati deludenti ma anche tensione alle stelle: l’amico di Charles Leclerc manda su tutte le furie Carlos Sainz

In Formula 1 è sempre dominio Max Verstappen che è passato per primo sotto la bandiera a scacchi anche a Silverstone, uno dei templi della velocità.

Il leader della classifica iridata ha così centrato l’ottavo successo su 11 Gran Premi stagionali (10 disputati, il Gran Premio di Imola è stato annullato in seguito all’alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna), il 43esimo in carriera.

L’olandese, bicampione del mondo, è ormai lanciato verso il tris iridato. Non ha avversari, neanche il compagno di box, Sergio Perez, che pure guida la sua stessa monoposto, la Red Bull, riesce a impensierirlo. Insomma, l’olandese (al) ‘volante’ lascia le briciole agli avversari che di fatto competono in un campionato a parte.

Ferrari, tensione alle stelle: le voci di mercato su Albon fanno infuriare Sainz

Non fa eccezione, ahinoi, neanche la Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz a Silverstone si sono classificati rispettivamente nono e decimo, con la Rossa di Maranello che ha denunciato problemi sia sulla velocità di punta sia sul passo.

C’è, quindi, ancora molto da lavorare a Maranello per tentare colmare il gap dall’inarrivabile Red Bull, con il clima teso che si respira al box non è di certo d’aiuto. Durante le qualifiche per il Gran Premio di Silverstone non sono mancati momenti “ravvicinati” tra Leclerc e Sainz con tanto di messaggi via radio che hanno trasmesso un po’ di tensione tra i due.

In particolare, lo spagnolo non ha nascosto il proprio disappunto per la decisione del ‘muretto’ di fargli cedere la posizione al compagno di box essendo rientrato in pista davanti a lui dopo una bandiera rossa: “È un po’ ingiusto quello che mi avete chiesto di fare lì, mi ha fatto perdere la temperatura degli pneumatici”.

Il monegasco, invece, ha commentato ironicamente la serie di sorpassi di Sainz, tra cui uno ai suoi danni, in una situazione di intenso traffico: “Bravo Carlos, complimenti. Bel sorpasso all’ultima curva“.

Alta tensione, dunque, tra i due driver della Scuderia di Maranello alimentata non solo dalle difficoltà in pista della Rossa di Maranello ma anche dalle voci di mercato. Negli ultimi giorni si sono fatte più insistenti le indiscrezioni circa l’approdo a Maranello di Alexander Albon, attualmente al volante di una Williams, al posto proprio di Carlos Sainz.

Voci che evidentemente infastidiscono non poco lo spagnolo anche perché Albon è uno dei più grandi amici che Leclerc abbia nel Circus. Insomma, Sainz forse sospetta che il monegasco possa essere il grande sponsor del pilota della Williams, il che inevitabilmente non fa che aumentare la tensione tra loro due.