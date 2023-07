Ilary-Totti, la telenovela si arricchisce di un nuovo capitolo: confessione choc

La rottura del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha avuto pesanti conseguenze e strascichi giudiziari. Su una questione i due hanno trovato un’intesa

Ha fatto e continua a far parlare di sè. La rottura del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti non è stata solo la fine di un rapporto ultraventennale tra uno dei più grandi calciatori degli ultimi anni e una star del mondo dello spettacolo, ma una relazione che ha di fatto coinvolto una città che a modo suo era ed è innamorata di entrambi.

Ma da un anno a questa parte accostare il nome dell’ex capitano e bandiera della Roma a quello della conduttrice tv significa fare riferimento a processi in tribunale e a vertenze legali. Tante le questioni aperte tra i due, soprattutto di carattere patrimoniale.

Gli scontri a distanza tra i due ormai ex coniugi hanno riguardato soprattutto una parte dell’ingente patrimonio di famiglia che ancora oggi non è stato assegnato in via definitiva nè all’uno nè all’altra.

Una sola ma importante vertenza si è risolta a favore dell’ex numero dieci appena qualche giorno fa ed è la questione della scuola calcio che Totti ha aperto ormai da parecchi anni al centro sportivo della Longarina.

Ilary e Totti, si sblocca la vicenda della scuola calcio: la rivelazione a sorpresa di Riccardo Totti

La Totti Soccer School a un certo momento era stata chiusa, erano stati messi i sigilli. La causa? Fino al 30 giugno scorso era la famiglia Blasi ad avere in gestione la struttura che adesso è tornata nella piena disponibilità di Totti. Sia di Francesco che del fratello maggiore, Riccardo, che della scuola calcio è il presidente. Riccardo Totti in una lunga intervista rilascia a “Gazzetta Regionale” ha svelato alcuni particolari di questa controversa vicenda.

Queste le parole del fratello maggiore dell’ex numero dieci della Roma: “Francesco ha fatto causa a chi aveva in gestione la struttura, ma prima che il processo avesse inizio abbiamo trovato una soluzione per tornare a casa nostra. Quello che ci ha fatto rimanere male, tra le altre cose – rivela Riccardo Totti – è stato non poter fare il torneo dedicato a nostro padre, ma lo faremo a settembre“. Riccardo Totti non fa mai il nome della famiglia Blasi, ma il suo è un attacco diretto a Ilary e al suo clan: “Ci sono state troppe chiacchiere, ci hanno buttato fango addosso, ma ora siamo tornati a casa nostra”.