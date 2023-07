Ultim’ora Ilary-Totti, confessione inaspettata: i fan restano a bocca aperta

La rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha fatto e continua a far discutere fan e tifosi che hanno dato vita ad accese discussioni soprattutto sui social

Quando un anno fa Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato attraverso due comunicati stampa la definitiva rottura del loro matrimonio e la conseguente separazione, moltissimi fan della coppia e tifosi della Roma rimasero stupiti e sorpresi da una notizia di cui in realtà da qualche mese si avevano già le avvisaglie.

Per molto tempo la fine della relazione ventennale tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva ha campeggiato sulle prime pagine e le copertine delle riviste di cronaca rosa e di gossip. Anche perchè prima Totti, poi la Blasi hanno iniziato a vivere delle nuove storie d’amore.

Ciononostante non sono pochi coloro i quali sperano che vi siano ancora i margini per una sorta di ritorno di fiamma tra l’ex bandiera giallorossa e la showgirl romana. In fondo può capitare, quasi certamente è già successo, che due persone dopo un brusco allontanamento dovuto a qualche incomprensione di troppo abbiano avuto un ripensamento e sono tornate insieme. Questa volta non sarà così, ormai Totti e Ilary hanno intrapreso un nuovo percorso sentimentale dal quale non intendono tornare indietro.

Ultim’ora, Ilary Blasi e Totti tornano insieme: l’annuncio ufficiale spiazza fan e tifosi

Una conferma sull’impossibilità di rivedere l’ex capitano della Roma e la conduttrice delle reti Mediaset arriva da uno degli amici più stretti dell’ex numero dieci, l’imprenditore Alex Nuccetelli.

Fu lui più di vent’anni fa a favorire l’incontro tra Francesco e Ilary e proprio per questo motivo è il principale depositario di alcuni segreti di entrambi. Nuccetelli ha fatto sapere in più occasioni, ogni volte in cui è stato interpellato, che un riavvicinamento tra i due non è verosimile.

L’imprenditore ha infatti sottolineato come i due ex coniugi abbiano acquisito visioni diverse e si siano allontanati a tal punto da rendere non praticabile un ritorno di fiamma.

Tra l’altro Ilary e Totti avrebbero deciso a suo tempo di rimandare il più possibile la separazione per evitare eventuali ricadute psicologiche sui tre figli. Totti si è innamorato della sua nuova compagna, Noemi Bocchi e lo stesso si può dire per la Blasi che ha perso la testa per l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Insomma, il matrimonio tra l’ex numero dieci e l’ex Letterina di Passaparola appartiene ormai al passato.