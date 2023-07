Francesco Totti commuove tutti, la confessione è davvero toccante

Francesco Totti è stato il cuore e l’anima della Roma per quasi un quarto di secolo. A distanza di anni l’ex capitano rivive il momento dell’addio al calcio

E’ stato un simbolo vivente per una tifoseria intera e per il club nel quale è nato e cresciuto. Ha donato alla Roma la sua intera carriera: venticinque anni con addosso una sola maglia, quella giallorossa. Francesco Totti ha vissuto con un’intensità pazzesca il suo lungo percorso nel club capitolino.

Un cammino che si è concluso tra lacrime in una calda domenica di fine maggio del 2017. Nessuno degli oltre due milioni di tifosi romanisti potrà mai dimenticare quel Roma-Genoa che ha visto per l’ultima volta il capitano scendere in campo con il numero dieci sulle spalle. E nessuno scorderà la struggente lettera che Totti lesse davanti a oltre settantamila spettatori commossi e affranti. Istanti, momenti che restano scolpiti nella memoria di tutti i sostenitori giallorossi.

Nonostante siano trascorsi più di sei anni da quella domenica, il ricordo è ancora vivo. Come se il tempo non fosse mai trascorso. E pensare che in quel fatidico giorno l’ex capitano della Roma aveva al suo fianco Ilary Blasi, con la quale in quel momento la parola ‘crisi’ non era neanche contemplata. Fu proprio la sua ormai ex moglie tra l’altro ad organizzare le ultime ore della carriera calcistica del numero dieci, compresa la stesura della celebre lettera letta davanti ai tifosi.

Francesco Totti, quanta commozione: riaffiorano i ricordi del giorno del suo addio

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Sky Sport in occasione dei vent’anni di attività in Italia dell’emittente satellitare, Totti ha ripercorso i momenti che precedettero quel giorno, quella domenica calda e struggente. “Non sei mai pronto a un giorno così, ma ci sono un inizio e una fine. Le facce della gente, dai bambini ai grandi che hai visto crescere, ti toccano. Vuol dire che in tutti quegli anni ho fatto sempre ciò che la gente aveva voluto che io facessi. I tifosi mi hanno dato la forza, la spinta per arrivare in fondo”.

I ricordi si proiettano poi sull’estate del 2019, quella in cui si è consumato il secondo addio, stavolta più polemico, da dirigente della club giallorosso. “Non è stato semplice lasciare la Roma, ma ci pensavo da mesi. Non avevo più credibilità, ero ridotto a fare la mascotte. Pensavo potessi essere una risorsa, ma non era così. Avrei preferito morire che annunciare l’addio, la Roma era la mia prima famiglia”. Ma a quanto pare esistono di nuovo le condizioni perchè Totti possa tornare a Trigoria con un ruolo di primo piano. Non resta che attendere.