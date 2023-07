Calciomercato: svolta per il ritorno di Icardi in Italia, c’è il via libera

Anche a distanza di anni dal suo addio alla Serie A, il nome di Mauro Icardi continua ad accendere i sogni dei tifosi delle varie squadre che, di volta in volta, vengono indicate come interessate alle sue prestazioni. Stavolta si sta avvicinando per davvero al ritorno. E’ arrivato, in tal senso, il via libera per l’affare in questione.

Il bomber argentino ha salutato la Serie A ormai quattro anni fa eppure il suo nome non è stato dimenticato. Dopo aver lasciato l’Inter in maniera a dir poco burrascosa per approdare al Paris Saint Germain, la sua carriera sembrava essersi messa molto in salita. Ha, infatti, faticato ad esprimersi al meglio in quel di Parigi. Fondamentale, però, per rialzare la testa è stato il prestito al Galatasaray. In Turchia, infatti, nella stagione che si è appena conclusa, è tornato a segnare con una costanza impressionante ed il suo nome è tornato in auge. Come si suol dire in questi casi.

L’argentino torna in Serie A

Nonostante l’ottima annata, come si diceva in precedenza, il futuro di Mauro Icardi sarà ancora una volta lontano da Parigi. Il Paris Saint Germain, infatti, non punta più su di lui ed ha altri programmi per il suo attacco. Vedrebbe, in tal senso, certamente di buon occhio il ritorno in Italia ed è arrivata la svolta inattesa per tutti.

Come è noto, l’intenzione del Galatasaray sarebbe quella di riportarlo in quel di Istanbul. C’è, però, un dettaglio non di poco conto da tenere in considerazione. Per tornare in SuperLig turca, infatti, l’ex Inter e Sampdoria chiede una cifra di ingaggio pari a 10 milioni di euro, mentre il Gala è disposto a mettere sul piatto solo, si fa per dire, 7 milioni. La distanza è enorme e, di conseguenza, l’intenzione del club turco è quella di andare su altri profili.

Icardi di nuovo in Serie A: via libera

Nella stagione che si è appena conclusa ha segnato ben 22 gol in 24 partite in SuperLig turca ed ora su di lui ci sono diversi club di Serie A. Dalla Juventus come erede di Vlahovic fino ad arrivare alla Roma, a caccia di un sostituto di Abraham, andato KO. Ed in tal senso la principale indiziata ad assicurarsene le prestazioni, vale a dire il Galatasaray, si tira fuori dalla corsa per lui.