Elodie, trasparenze da sogno in barca: anche Iannone rimane a bocca aperta

Elodie è una bellezza davvero mozzafiato, su questo ci sono pochi dubbi. Impossibile non restare estasiati per il vestito trasparente che ha indossato in spiaggia

Pur essendo solo al giro di boa di questo 2023, Elodie non può che essere soddisfatta dei risultati che sta ottenendo in ambito professionale e privato. La cantante, infatti, non ha ottenuto solo importanti apprezzamenti al Festival di Sanremo, ma sta ottenendo riscontri positivi anche con la sua hit estiva “Pazza Musica”, realizzata con uno dei colleghi più amati del momento: Marco Mengoni.

A questo si aggiunge la ritrovata serenità in amore arrivata grazie ad Andrea Iannone, a cui è legata ormai da un anno, nonostante in pochi con ogni probabilità avrebbero scommesso su questa storia. Anzi, in un primo momento era lei la più diffidente, convinta che mai avrebbe potuto amare come aveva fatto co il suo celebre ex, Marracash.

Elodie sa bene come a colpire il suo pubblico non siano solo le sue canzoni, ma anche il suo fisico irresistibile. Le immagini pubblicate sul suo profilo Instagram sembrano la dimostrazione di come lei sappia bene su cosa puntare, pur senza mai trascendere nella volgarità.

Questo è quello che è accaduto anche con uno dei suoi ultimi scatti, in cui la vediamo indossare una sottoveste decisamente sensuale, anche per il colore, il bianco, notoriamente associato alla purezza, anche se in questo caso esalta ancora di più le sue forme.

Il breve video è stato realizzato a Capri, dove lei si trova in barca insieme al pilota, con cui si sta godendo qualche giorno di vacanza nei pochi giorni di riposo che lei ha in un’estate come questa che è davvero densa di impegni.

Entrambi si sono sostenuti a vicenda in questi mesi, a conferma di come il sentimento che li lega sia forte: lei, infatti, ha permesso a lui di superare la delusione per la lunga squalifica subita per doping, da sempre ritenuta ingiusta, in attesa di trovare un nuovo team che punti su di lui e che gli permetta di tornare presto in pista.

Elodie super sexy: una vacanza d’amore

Vederla da vicino con un look così accattivante non può che essere speciale per Iannone, che conferma di avere al suo fianco donne bellissime, come accaduto in passato con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. I due si sono concessi anche un selfie abbracciati, a conferma di come ormai non abbiano più alcuna remora a mostrare quanto siano sereni.

Prima di concedersi la gita al largo dei Faraglioni di Capri, la cantante ha preso parte a un evento organizzato su una motonave dove ha avuto modo di esibirsi. Questa è stata l’occasione per ascoltare alcuni dei suoi brani più celebri, tra cui “Bagno a mezzanotte”, “Tribale”, “Guaranà”, “Margarita” e “Due”. Anche in questo caso impossibile non restare incantati dalla sua bellezza.

Nonostante tutto, non è mancato un piccolo inconveniente: l’ex protagonista di “Amici” ha ammesso di avere avuto qualche difficoltà di troppo nel cantare a causa della nausea provocata dal mare.