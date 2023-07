Addio Juve: tratta con i rivali

Gli ultimi rumors rivelano che sarebbe in corso una trattativa con una delle principali rivali: i tifosi della Juve sono spiazzati

La Juventus è già entrata nel vivo in questo calciomercato estivo mettendo a segno il primo colpo. I bianconeri, infatti, si sono assicurati Timothy Weah dal Lille (12 milioni di euro la cifra spesa), garantendo così a Massimiliano Allegri un ottimo rinforzo da utilizzare sia come esterno basso che come attaccante offensivo. Weah prenderà il posto di Cuadrado, che ha lasciato la Juve dopo otto stagioni.

I tifosi sanno bene che servono anche altri arrivi per fare in modo che la rosa sia davvero competitiva e possa tornare a lottare per il titolo dopo due anni molto deludenti.

Buona parte della tifoseria aveva anche chiesto un cambio in panchina visti i risultati negativi e la mancanza di gioco in queste ultime due stagioni con Allegri alla guida. Desiderio che non è stato esaudito, dato che il tecnico livornese – che ha ancora due anni di contratto a 7 milioni di euro a stagione – è stato confermato dalla società.

Inoltre, lo stesso Allegri ha rifiutato le ricchissime proposte arabe per proseguire la sua (seconda) avventura sulla panchina bianconera.

Ecco perché sia Allegri che il nuovo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, si sono messi subito al lavoro per capire come rinforzare al meglio l’organico della Juve. Tuttavia, prima ancora di pensare alle entrate bisognerà risolvere la situazione di molti calciatori in esubero, che non fanno più parte dei piani di Allegri e della Juventus.

Juve, svolta clamorosa: trattativa con gli acerrimi rivali

Tra questi ci sono anche alcuni giocatori che rientrano dai prestiti e che non sono stati riscattati dalle società in cui hanno militato nell’ultima stagione. Un esempio è Weston McKennie, che ha lasciato la Juve lo scorso gennaio per approdare in prestito al Leeds, in Premier League. Sei mesi in cui l’americano è stato spesso preso di mira dai tifosi dei Whites per le sue condizioni fisiche. McKennie non è riuscito a incidere e la squadra è mestamente retrocessa in Championship.

Il Leeds non ha riscattato il centrocampista statunitense, destinato quindi a rientrare a Torino. La Juve sta cercando di piazzarlo e pare che nelle ultime ore sia spuntata una possibile pretendente. Si tratta del Borussia Dortmund, che ha individuato nel 24enne un possibile rinforzo a centrocampo per la prossima stagione.

Molti tifosi dei gialloneri di Germania potrebbero storcere il naso, dato che McKennie ha mosso i suoi primi passi da professionista con gli acerrimi rivali del Borussia Dortmund, vale a dire lo Schalke 04.

Dal 2016 al 2020 lo statunitense ha collezionato 91 presenze con la maglia dello Schalke, mettendo a segno 5 reti. Nell’estate 2020 è poi passato alla Juventus, dove è rimasto per tre stagioni totalizzando 96 presenze e 13 reti in tutte le competizioni.