Neymar, ancora guai: la multa è salatissima

L’asso brasiliano Neymar è un fuoriclasse anche nel mettersi nei guai: irrogata una multa salatissima al fuoriclasse del PSG

Neymar Jr continua a far parlare di sé ma non per le prodezze sul rettangolo verde. Dopo le indiscrezioni sull’accordo con la compagna Bruna Biancardi, incinta di suo figlio, sui suoi eventuali tradimenti (sarebbe autorizzato a fare sesso con altre donne, escluse le prostitute, a patto che sia discreto, usi il preservativo e non le baci in bocca), il fuoriclasse brasiliano del Paris Saint-Germain è di nuovo sotto i riflettori.

Questa volta, però, non c’entrano i piccanti dettagli dell’originale accordo che ha stretto con la compagna Bruna Biancardi. Accordo che sta facendo discutere i 5 milioni di follower della modella. No, questa volta la faccenda è molto più seria.

Il fuoriclasse del Paris Saint-Germain, fermo ai box dallo scorso marzo, infatti, dovrà pagare un’ammenda salatissima: oltre 16 milioni di reais, circa 3 milioni di euro.

Neymar, multa salatissima per reati ambientali: 3 milioni di euro

Ma che avrà combinato di così grave Neymar, che pure è un ‘fuoriclasse’ nel mettersi nei guai, per essere stato condannato al pagamento di una multa così salata?

Ebbene, O’Ney ha violato una serie di norme in materia di tutela ambientale nell’edificazione di una sua villa ubicata nello Stato di Rio de Janiero. Secondo quanto riferisce il quotidiano ‘Tuttosport’, sono diverse le violazioni che vengono contestate al fuoriclasse brasiliano.

Nel dettaglio, “l’esecuzione di opere sottoposte a controllo ambientale senza autorizzazione“, “l’estrazione non autorizzata di acqua da un fiume per alimentare un lago artificiale”, “l’asportazione di parte di territorio” e “l’abbattimento della vegetazione senza autorizzazione”.

Ragion per la quale il consiglio comunale di Mangaratiba ha irrogato quattro multe al calciatore del PSG che avrà 20 giorni di tempo per impugnarle.

Nel frattempo le autorità brasiliane hanno messo i sigilli alla mega villa del fuoriclasse verdeoro con la conseguente interruzione dei lavori che vi stavano facendo.

Dunque, annata decisamente negativa per Neymar, in campo e fuori dal campo. Non solo l’infortunio alla caviglia destra che lo ha costretto ad andare sotto i ferri del chirurgo con conseguente lungo forfait. La stagione, infatti, non gli ha riservato grandi soddisfazioni.

La Croazia di Luka Modric ha eliminato, alla lotteria dei rigori, il suo Brasile ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar mentre il Paris Saint-Germain per l’ennesima volta ha fallito l’obiettivo Champions League venendo eliminato agli ottavi di finale dal Bayern Monaco. E di certo la conquista della Ligue 1 è soltanto una magra consolazione. E ora, ‘ciliegina sulla torta’, è arrivata anche una salatissima multa. Insomma, anche i top player miliardari piangono.