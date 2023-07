Piqué, arriva l’affronto più temuto dai tifosi del Real Madrid

Piqué nuovamente nell’occhio del ciclone, ma Shakira non c’entra. L’ex Barça fa un affronto ai tifosi del Real Madrid: ecco cosa sta succedendo

Gerard Piqué ha legato la sua vita calcistica al Barcellona, salvo una breve avventura col Manchester United, primo club ad averlo portato in prima squadra, e col Saragozza. Dunque non stupisce che i tifosi del Real Madrid, acerrimi rivali del Barça, non nutrano grande stima nei suoi confronti. Inoltre, una provocazione dell’ex giocatore aumenta i sussulti.

L’ex Barcellona ha appeso gli scarpini al chiodo con l’arrivo del nuovo anno. Tuttavia, non ha detto completamente addio al calcio. Nonostante le varie questioni legate alla fine della relazione con la sua ex compagna Shakira e alla custodia dei figli, Gerard Piqué ha deciso di avviare un nuovo progetto insieme allo steamer Ibai Llanos, ossia la Kings League. Un campionato di calcio a sette molto particolare perché unisce aspetti di vari sport. L’organizzazione di un evento per la competizione però è un duro affronto per i tifosi del Real Madrid.

Piqué si preoccupa per il Barcellona e provoca i tifosi del Real Madrid

Gerard Piqué non dimentica la squadra nella quale è cresciuto: il Barcellona. In un’intervista rilasciata al programma El Larguero su Cadena SER ha parlato dei suoi timori per il suo ex team: “Sai che la situazione non è delle migliori, ma siamo in buone mani. Siamo in modalità sopravvivenza, ma senza escludere i titoli. Devi continuare a vincere”. Inoltre, l’ex giocatore ha rivelato di continuare a sperare ancora nella sconfitta del Real Madrid anche se non segue sempre le loro partite.

Nonostante il suo amore per Barça, unica squadra che seguirà quest’anno insieme all’Andorra, l’ex difensore ha rivelato di essere al lavoro per assicurarsi per la Velada della sua competizione, uno stadio diverso.

Dopo il sold out del Camp Nou e la sfida del Metropolitan, il prossimo stadio ad ospitare la competizione potrebbe essere di proprietà della società di Florentino Pérez, ossia il Santiago Bernabéu. Un affronto importante per i tifosi del Real Madrid. Tuttavia, se dovesse verificarsi lo spettacolo che andrebbe in scena sarebbe molto diverso da quello a cui sono abituati i blancos.

Difatti, come detto dall’ex Barça, una partita di Kings League è “più vicina ai videogiochi rispetto al calcio tradizione”. Il target a cui fa riferimento la competizione ha una fascia di età che va dai 13 ai 35 anni. Sarà dunque certamente interessante scoprire la reazione dei madrileni se l’evento andrà in porto.