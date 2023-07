Skriniar già dimentica l’Inter: stoccata ai nerazzurri

Milan Skriniar è un nuovo calciatore del PSG. L’Inter è già un lontano ricordo: stoccata dello slovacco ai nerazzurri

Comincia a prendere forma il Paris Saint-Germain targato Luis Enrique. L’ex Commissario tecnico della Spagna, nonché della Roma e del Barcellona, sostituisce Christophe Galtier che ha resistito solo un anno sulla panchina dei parigini causa il fallimento in Champions League (eliminazione agli ottavi di finale per mano del Bayern Monaco).

Orbene, dopo quello di Marcos Asensio, ex attaccante del Real Madrid (per lui contratto fino al 2026), è stato l’ufficializzato l’approdo al PSG di Milan Skriniar. L’ormai ex nerazzurro, che da tempo aveva l’accordo con il club del Presidente Nasser Al Khelaifi, ha sottoscritto un contratto quinquennale.

Dunque, si chiude ufficialmente l’avventura del difensore slovacco alla ‘Beneamata’ di cui è stato un pilastro difensivo. Ora lo slovacco proverà con la maglia del Paris Saint-Germain a prendersi quello che gli è sfuggito all’ultimo atto, cioè la ‘Coppa dalle grandi orecchie’.

Skriniar, stoccata all’Inter: “Ultimi mesi difficili”

Inizia un nuovo capitolo della carriera di Milan Skriniar. Lo slovacco, nella prima intervista concessa al canale tv del Paris Saint-Germain, non ha nascosto la sua felicità per essere diventato un calciatore del club campione di Francia.

D’altronde, Skriniar ha confessato che, dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo dell’Inter, scegliere di accasarsi al Paris Saint-Germain è stato molto semplice dal momento che “è uno dei migliori club del mondo, con giocatori di livello mondiale e tifosi incredibili“.

Insomma, “quando un club come il Paris Saint-Germain vuole prenderti, la scelta è veloce“. Tuttavia, il difensore slovacco è stato molto rapido anche nel dimenticare i tifosi nerazzurri di cui era un idolo. L’espressione ‘tifosi incredibili’ rivolta alla tifoseria del PSG è una vera e propria dichiarazione d’amore oltre che una velata stoccata ai fan nerazzurri che pure hanno fama, in Italia e in Europa, di essere tra i più passionali.

Comunque, il difensore slovacco nella sua prima intervista da calciatore del Paris Saint-Germain ne ha avute anche per il suo ex club che lo lanciato nel grande calcio.

Skriniar, infatti, ha rivelato che per lui gli ultimi mesi sono stati difficili tra l’infortunio alla schiena e la progressiva marginalizzazione nelle scelte tattiche di Simone Inzaghi, quasi una sorta di punizione per il rifiuto di prorogare il contratto.

Ora, però, ha assicurato l’ex nerazzurro, le cose vanno meglio, ha anche giocato due match con la Nazionale slovacca, quindi è pronto e carico per iniziare la sua avventura con la maglia del PSG. Del resto, “dopo essermi ripreso dall’infortunio non ho mai smesso di allenarmi, quindi sono al 100% e, forse, anche di più“.