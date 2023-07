Camila Giorgi, stavolta non c’è nulla da guardare: i tifosi non ci credono

Il torneo di Wimbledon è entrato nel vivo. Subito una notizia molto importante per il tennis italiano, tifosi assolutamente stupefatti.

C’è grande attesa in questi giorni per il torneo di Wimbledon, terzo titolo del Grande Slam della stagione. Il principale torneo si gioca su erba e vede diversi grandi protagonisti, alcuni dei quali sicuramente italiani.

Mentre nel circuito maschile avanza senza problemi Jannik Sinner, già al terzo turno dopo due vittorie abbastanza agevoli, diverse altre gare sono sospese e rinviate a causa di un maltempo che non accenna a fermarsi. Il tennis italiano ha affrontato in queste ore subito una brutta notizia, la meno attesa nel circuito femminile. Sebbene la maggior parte delle tenniste non sono abituate a giocare su erba (peggior superficie per le azzurre), questo non era il caso di Camila Giorgi. La bella e bionda tennista era tra le più attese, disputava lo Slam preferito e in tanti speravano in un exploit.

Camila Giorgi ha raggiunto proprio a Wimbledon il suo miglior risultato in uno Slam dove qualche anno fa conquistò addirittura i Quarti di finale. I suoi vestitini e le sue forme aderenti la vedono sempre protagonista, ma stavolta Camila è protagonista in campo e, purtroppo, è salita alla cronaca per una clamorosa sconfitta. L’azzurra ha debuttato al primo turno contro la Gracheva, un match che la vedeva nettamente favorita e invece la Giorgi è uscita incredibilmente generale. Tra lo stupore generale.

Wimbledon, subito ko per la Giorgi

In tanti speravano in un grande match al secondo turno, una possibile sfida tra Camila e la numero due al mondo Aryna Sabalenka. Ebbene questo match non ci sarà: la maceratese non è quasi entrata in campo, letteralmente annichilita da un’avversaria in giornata certamente migliore. La sfida non è durata neanche molto e la Gracheva ha chiuso in due set, con il risultato di 6-2;6-4. Ennesima delusione per la Giorgi, tanto attesa soprattutto dopo la buona prestazione delle ultime settimane a Eastbourne.

Camila è infatti una tennista che spesso fa bene su erba e nessuno attendeva questo clamoroso ko. Tante critiche sui social con in tanti che hanno invitato la Giorgi a lasciar perdere e dedicarsi invece a quelle che ormai sono le sue principali passioni, ovvero i social e la moda. Camila ha infatti lanciato poco tempo fa ‘Giomila’, una nuova marca di abbigliamento di cui è principale esponente e che indossa anche durante i suoi match. La Giorgi viene considerata da sempre come un grande talento tennistico, ma alterna troppi alti e bassi, distratta probabilmente da situazioni extra campo. Wimbledon è appena iniziata, e subito c’è una grande delusione per il tennis nostrano.