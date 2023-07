Calciomercato: Holm in Serie A, beffa per Inter e Juventus

Una delle più piacevoli sorprese della passata stagione in Serie A è stato senza ombra di dubbio Emil Holm, tra le poche note liete dello Spezia retrocesso in Serie B. Un club sta stringendo per assicurarsene le prestazioni e per beffare l’Inter e la Juventus che da tempo sono sulle sue tracce.

In una stagione complicata per lo Spezia, culminata con una dolorosa retrocessione, Emil Holm ha rappresentato forse l’unica nota lieta al pari di Nzola. Ed ora si prepara a fare un altro regalo al club ligure andando via e portando in dote una cifra molto importante per la categoria. In sede di mercato, infatti, il giocatore ha un mercato molto importante ed un club ora sta per chiudere. E per beffare tanto l’Inter quanto la Juventus, che da tempo sono sulle sue tracce. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta e di quali svolte questo può avere.

Lo svedese nella big di Serie A

All’età di 23 anni, ha impiegato davvero poco tempo ad ambientarsi in Italia ed a diventare un fattore con le sue doti atletiche fuori dal comune. Sulla fascia destra spesso è stato un fattore, creando scompiglio in zona offensiva e comportandosi bene quando c’era da contenere.

Adesso sulle sue tracce, come detto, ci sono da tempo l’Inter e la Juventus, che però non hanno la possibilità di accelerare dal momento che devono prima cedere. Ne sta approfittando, dunque, l’Atalanta, che vuole attuare una sorta di rivoluzione sulle corsie e vuole partire proprio dallo svedese. Stando a quanto riportato da GBSports, infatti, gli orobici hanno già presentato una offerta allo Spezia pari ad 8 milioni di euro, con i liguri che ne chiedono 12 allo stato attuale delle cose. Le sensazioni, però, sono positive, dal momento che la distanza è minima ed è interesse di tutti chiudere questo affare.

Holm all’Atalanta, colpo in arrivo

Con Maehle nel mirino della Juventus, l’Atalanta ha bisogno di chiudere questo affare ed a quanto pare lo svedese di Goteborg è la prima scelta, anche perché conosce già il calcio italiano. All’età di 23 anni, ha già maturato una discreta esperienza pur avendo dei margini di miglioramento enormi. Ancor di più se avrà la possibilità di lavorare con un maestro di calcio come Gasperini.