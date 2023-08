Ha chiesto la cessione: torna Paredes

Paredes è tornato al PSG ma la sua permanenza in Francia durerà poco. Un club lo ha messo nel mirino: contatti avviati

Non è andata secondo le aspettative l’esperienza di Leandro Paredes alla Juventus. L’argentino, arrivato a Torino lo scorso 31 agosto con l’obiettivo di diventare il nuovo regista titolare dei bianconeri, è infatti andato incontro a numerose prestazioni incolori che lo hanno fatto scivolare indietro nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora ha scelto di rispedirlo al Paris Saint Germain in modo tale da tagliare il suo pesante stipendio da 7 milioni netti all’anno.

Ora il 29enne campione del Mondo è rientrato a Parigi tuttavia la sua esperienza nella città della Tour Eiffel è destinata ad interrompersi presto. Il tecnico dei transalpini Luis Enrique, infatti, non ha alcuna intenzione di puntare su di lui ed ha dato mandato alla propria dirigenza di farlo partire al più presto. Nelle scorse settimane per lui si era fatto avanti il Galatasaray, disposto a mettere sul piatto 6 milioni. La trattativa, però, è stata messa in stand-by dallo stesso calciatore apparso poco propenso a trasferirsi in Turchia.

Ora nel suo futuro potrebbe esserci la Roma, alla ricerca di elementi di qualità e d’esperienza da regalare a José Mourinho capaci di rendere la rosa giallorossa più competitiva. I contatti sono scattati, al punto da consentire alle parti coinvolte di giungere ad un passo dalla fumata bianca: Paredes, stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, sbarcherebbe alla corte del mister originario di Setubal in prestito con diritto di riscatto. A fargli posto sarà un big dell’attuale gruppo che, a sorpresa, ha chiesto la cessione.

Roma, ecco Paredes: prenderà il posto di un big giallorosso

Si tratta di Nemanja Matic, pronto a sposare la causa del Rennes. All’ex Manchester United, in scadenza nel 2024, è stato proposto un biennale (con opzione per il terzo) a 3 milioni netti all’anno. I capitolini vorrebbero tenerlo, alla luce della sua importanza nello spogliatoio e in campo, tuttavia in presenza di un’offerta compresa tra i 6 e i 7 milioni lo faranno partire puntando poi forte sul ritorno di Paredes.

La Roma, al tempo stesso, a breve proverà a prendere anche i due attaccanti richiesti da Mourinho in seguito al grave infortunio subito da Tammy Abraham. Il primo risponde al nome di Marcos Leonardo, che nei giorni scorsi ha smesso di allenarsi chiedendo al Santos di dare il via libera all’operazione. Il secondo è Duvan Zapata, scivolato ormai ai margini nell’Atalanta dopo gli acquisti di Gianluca Scamacca ed El Bilal Tourè. Occhio, infine, a Marko Arnautovic. Work in progress.