Mou sotto choc: il big vuole andare via subito

Tegola in casa Roma, l’uomo di fiducia di José Mourinho ha chiesto ufficialmente la cessione: possibile avventura all’estero per lui

La Roma è pronta a puntare tutto su un nuovo centravanti da consegnare nelle mani di José Mourinho, il tecnico attualmente può fare affidamento solo su Andrea Belotti, visto che Tammy Abraham rimarrà fuori per infortunio fino al 2024, e ai giallorossi serve necessariamente un rinforzo. Sfumato Gianluca Scamacca, passato definitivamente all’Atalanta, la società capitolina potrebbe mettersi in affari proprio con la Dea.

Piacciono Duvan Zapata e Luis Muriel, uno dei due potrebbe quindi essere il nuovo attaccante alla corte dello Special One, con il talento brasiliano Marcos Leonardo che resta sullo sfondo. Non solo calciomercato in entrata per la Roma che in questi giorni è tornata a fare i conti anche con qualche nome in uscita.

Un calciatore fondamentale, attirato dall’offerta proveniente dall’estero, avrebbe chiesto di essere ceduto già nei prossimi giorni. Una situazione che ha fatto storcere il naso a Mourinho che si sarebbe aspettato un comportamento diverso da uno dei suoi senatori. Invece, a quanto pare, l’addio sembra ormai imminente. Nuova grana in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, Matic ha chiesto la cessione: troppo bassa la prima offerta

Il calciatore, ha ribadito il club, non è in vendita ma si può trovare un’intesa sulla base di 8 milioni, cifra attraverso la quale la Roma chiuderebbe un occhio e, seppur a malincuore, lascerebbe partire il suo prezioso elemento. Fase di stallo visto che al momento i francesi del Rennes non sembrano intenzionati ad offrirne più di 3, il profilo attenzionato è quello dell’ex Manchester United Nemanja Matic.

Elemento preziosissimo nello scacchiere di Mourinho che l’anno scorso si è rivelato un valore aggiunto. Il suo tempo nella Capitale sembra però arrivato al termine visto che ad aver espressamente richiesto di essere ceduto è stato proprio il mediano serbo classe 1988, 35 anni già compiuti per l’ex Red Devils che non disdegnerebbe approdare in Ligue 1 per questi ultimi scampoli di carriera.

Nuovo intrigante rebus per la Roma che in caso di cessione di Matic perderebbe anche un valido elemento a centrocampo. Come detto un giocatore preziosissimo per l’idea tattica dell’allenatore portoghese che, in caso di addio, vorrà necessariamente un rinforzo in più a centrocampo. Mancano circa dieci giorni all’inizio del campionato ma sono diversi i club di Serie A che devono ancora sistemare le loro rose.

Per il post Matic, la Roma valuta Paredes. Contatti già avviati.