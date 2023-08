Vlahovic in lacrime, scartato definitivamente

Scartato definitivamente: Dusan Vlahovic, ecco cosa sta succedendo stando alle ultimissime indiscrezioni di calciomercato

Cristiano Giuntoli, Direttore tecnico della ‘Vecchia Signora’, continua nella sua mission di alleggerire il monte ingaggi bianconero ‘sbolognando’ gli esuberi. Dopo Arthur, trasferitosi in prestito alla Fiorentina, anche l’avventura in bianconero di Denis Zakaria è ai titoli di coda.

E’ in dirittura d’arrivo, infatti, la trattativa per la cessione in prestito, con obbligo di riscatto, al Monaco del centrocampista svizzero che così ritorna agli ordini di Adolf Hutter, suo tecnico nei 6 mesi trascorsi al Borussia Mönchengladbach, con la Juventus che tra cartellino e ingaggio risparmierà circa 30 milioni di euro.

Dunque, l’ex Direttore sportivo del Napoli non ha perso il suo tocco magico, la capacità, cioè, di far quadrare i conti societari senza compromettere la competitività sportiva. Sotto il primo aspetto Giuntoli sta già ripagando la fiducia dei dirigenti bianconeri, per quanto riguarda il secondo, che è quello che più interessa ai tifosi, sarà il rettangolo verde a emettere il verdetto.

Comunque, se il tesoriere della ‘Vecchia Signora’ gongola per un altro tesserato che a breve non sarà più sul libro paga, Dusan Vlahovic, invece, è in preda alla disperazione: il serbo, infatti, è stato definitivamente scartato.

Pochettino non è entusiasta di Dusan Vlahovic

Con un solo arrivo, il figlio d’arte Timothy Weah, tra i più brillanti nelle amichevoli prestagionali, il mercato in entrata della Juventus ruota tutto intorno a Romelu Lukaku.

‘Big Rom’ ha chiuso la sua seconda avventura in prestito all’Inter ritornando al Chelsea dove è ai margini del progetto del tecnico Mauricio Pochettino. Una situazione che ha ingolosito i dirigenti bianconeri che considerano l’ex attaccante nerazzurro il profilo in grado di garantire quei gol che nella scorsa stagione sono mancati.

Di conseguenza, negli ultimi giorni ha preso corpo l’ipotesi di uno scambio tra l’attaccante serbo e quello belga con corposo conguaglio a favore degli altri. Tuttavia, la fumata bianca non è ancora arrivata e non solo perché c’è distanza tra l’offerta e la domanda sul cash (ballano 15 milioni di euro) che i blues dovrebbero corrispondere ai bianconeri.

Infatti, il tecnico dei blues Mauricio Pochettino si mette di traverso. L’attaccante serbo ha molti estimatori al Chelsea tra i quali, però, stando a quanto twittato dall’account ‘Forza Juventus’, non figura proprio l’ex allenatore del Tottenham e del Paris Saint-Germain.

Ebbene, alla luce del poco gradimento del tecnico dei blues, è improbabile che la suddetta operazione vada in porto. Uno scenario che alimenta la frustrazione di ‘Big Rom’ che non vede l’ora di lasciare Stamford Bridge.