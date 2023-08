Scambio più soldi per Vlahovic: non è il Chelsea!

La Juve, che sta ancora tentando di mettere in piedi lo scambio che porterebbe Romelu Lukaku a Torino, ha ricevuto un’altra offerta

A volte ritornano. O potrebbero tornare. E sarebbe la seconda volta. Con un totale dunque di tre avventure diverse in maglia bianconera, quasi tutte – se si eccettua la parentesi 2020/21 – con lo stesso allenatore. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, nulla è stato messo nero su bianco, ma già che se ne parli è qualcosa.

La Juve, impegnata da tempo a soddisfare la richiesta di Allegri di avere tra le proprie fila un certo Romelu Lukaku, ha capito che se vuole tesserare il centravanti belga deve prima necessariamente vendere. E ovviamente, anche per una questione di ruolo, l’indiziato principe alla partenza è proprio lui, Dusan Vlahovic. Al di là delle dichiarazioni di rito, dei simpatici giochi in allenamento che hanno fatto il giro del web, e della marcatura messa a segno nell’ultima amichevole contro il Real Madrid, non è idilliaco il rapporto tra l’allenatore toscano e il centravanti serbo.

I bene informati parlano di uno scarso feeling tecnico, come se l’ex Viola non fosse in pssesso di quelle caratteristiche che il mister chiede nell’interpretazione del ruolo. Il nuovo Direttore dell’area tecnica Cristiano Giuntoli è da giorni al lavoro per tentare di chiudere lo scambio, con conguaglio a favore dei bianconeri, che porterebbe Big Rom a Totino e Vlahovic a Londra, sponda Chelsea. Incassate le difficoltà nel trovare l’accordo economico, la Juve si è vista recapitare sul suo tavolo un’offerta che fa discutere. E qui torniamo all’incipit del discorso.

Simeone rompe gli indugi: soldi e Morata per Vlahovic

L’indiscrezione è stata lanciata dal giornalista Franco Leonetti: l’Atletico Madrid, vecchio estimatore dell’attaccante serbo, avrebbe messo sul piatto Alvaro Morata (prossimo, però, al rinnovo contrattuale) ed un conguaglio cash per arrivare al giocatore slavo. Già, torna in ball sempre lui, il centravanti spagnolo che Allegri avrebbe voluto con sè anche nella scorsa stagione, dopo averlo ritrovato nell’estate del 2021.

Non è dato sapere, sottolinea Leonetti, l’entità dell’importo che il club spagnolo è disposto a versare nelle casse dei piemontesi come argomento per chiudere l’affare. Tutto dipenderebbe da questa cifra. La Juve non ha mai nascosto la volontà di sostituire il suo attaccante chiudendo nel contempo un’operazione che le permetterebbe di avere un tesoretto da spendere in altri reparti, ma proprio qui risede la difficoltà nel sistemare altrove il serbo.

Se al Chelsea la Juve ha chiesto 55 milioni cash come conguaglioo nell’affare Lukaku, valutato 45 milioni dalle parti, quanto potrebbe chiedere se la contrpartita è Morata? Almeno 70 milioni, sussurra qualcuno. Posta su queste basi, è molto difficile che il club colchonero possa arrivare alla cifra chiesta da Giuntoli. La strada che porterebbe l’attaccante spagnolo ancora una volta a Torino resta aperta, ma si fa sempre più stretta. Con somma soddisfazione dell’Inter, che dopo aver perso Scamacca è intenzionata a portare l’assalto al calciatore iberico.