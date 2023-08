Pantalone trasparente: Canalis, tutti fanno zoom

Elisabetta Canalis lascia senza fiato i suoi ammiratori: lo scatto bollente impazza sui social, lo zoom diventa d’obbligo

Una carriera straordinaria, in continuo crescendo. Elisabetta Canalis era e rimane uno dei punti di riferimento della scena italiana, con il mondo dello spettacolo che non riesce proprio a fare a meno di un personaggio così monopolizzante come l’ex velina.

Simbolo della tipica bellezza italiana, ha trovato spazio anche nel mondo dello spettacolo negli Stati Uniti. Sia in televisione che sui social, la sua crescita è stata esponenziale: basti pensare che solo su Instagram, social sul quale è parecchio presente, ha accumulato oltre 3,5 milioni di followers. Elisabetta Canalis è nata il 12 settembre 1978 a Sassari ed ha trovato la sua consacrazione a 21 anni, nel 1999, quando Antonio Ricci la scelse al fianco della bionda Maddalena Corvaglia come velina mora di ‘Striscia la Notizia’, famosissimo tg satirico ancora oggi in onda su Canale 5.

Tre anni intensi per la coppia che, successivamente, lasciò come consuetudine il passo ai nuovi arrivi. A 44 anni Elisabetta Canalis rimane uno dei sogni degli italiani che proprio non riescono a dimenticare una bellezza unica come quella della sarda. In tv ha spaziato in diversi programmi: dallo sportivo ‘Controcampo’ a ‘Ciao Darwin’ fino alla fiction di enorme successo su Canale 5, dove ha rivestito un ruolo principale: ‘Carabinieri‘. Nel 2003 fece scalpore il suo calendario senza veli pubblicato da ‘Max‘ che fece breccia nel cuore di milioni di italiani, con milioni di copie vendute.

La sua carriera di attrice decolla nel 2006 con la sitcom di Italia 1 ‘Love Bugs‘ dove ha affiancato – al posto di Michelle Hunziker – il comico Fabio De Luigi. Sempre in quell’anno trovò spazio al cinema in ‘Natale a New York‘, cinepanettone con Christian De Sica e Sabrina Ferilli. Nel 2008, insieme al comico Alessandro Siani, è stata protagonista della commedia romantica ‘La Seconda volta non si scorda mai’.

Canalis, trasparenze da urlo: lo zoom mostra tutto

Ma è la vita privata della Canalis che ha portato ad una serie di rumors insistenti sui numerosi flirt che hanno caratterizzato gli anni del successo della showgirl sarda. Nei primi anni 2000 è sbocciato l’amore con Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Milan con cui fece coppia fissa per tanto tempo. In seguito, nel 2010, Elisabetta è stata fidanzata con George Clooney, divo di Hollywood grazie al quale fu introdotta anche nella televisione americana.

Dal 2014 ad inizio 2023 l’ex velina è stata sposata con il chirurgo statunitense Brian Perri da cui, nel 2015, è nata la figlia: Skyler Eva. Sui social, però, Elisabetta Canalis è rimasta sempre attiva ed in particolar modo su Instagram. Gli ultimi scatti la vedono in vacanza in Sardegna, in pieno relax: al centro di tutto sempre la sua straordinaria bellezza.

Una foto in particolare che la ritrae con un lungo vestito trasparente, intenta a guardare il tramonto, ha letteralmente fatto impazzire i suoi followers. Le forme della Canalis sembrano essersi fermate a quelle di oltre vent’anni fa: curve esplosive ed una bellezza che continua ad avere pochi termini di paragone nel mondo dello spettacolo.