Giuntoli vola in Francia per il centrocampista: 40 milioni

Giuntoli vola in Francia, il prossimo obiettivo della Juventus si trova lì. Il mercato della società bianconera è sul punto di decollare ed il nome in arrivo fa già sognare

“E intanto il tempo se ne va, tra i sogni e le preoccupazioni”, cantava Adriano Celentano nella sua Il tempo se ne va. Cristiano Giuntoli sta mettendo a fuoco i prossimi obiettivi di mercato della Juventus, tra i sogni da inseguire, e possibilmente realizzare, e la preoccupazione che il poco tempo rimasto possa risultare insufficiente alla reale realizzazione dei progetti.

Agosto, si è detto e scritto più volte deve, e sarà, il mese della Juventus. Entrate ed uscite caratterizzeranno le prossime giornate degli uomini mercato bianconeri. Giuntoli e Manna si dividono compiti e ruoli con il comune intento di pianificare al meglio le uscite per attuare al più presto i piani in entrata. Proprio nel momento in cui le cessioni potrebbero regalare finalmente qualche sorriso alla Juventus, Giuntoli sta pensando a come investire il tesoretto in entrata.

Il centrocampo è il settore che ha regalato alla società bianconera, in questa sessione di mercato, le sue giornate più nere. Due obiettivi importanti, e seguiti da tempo, come Milinkovic-Savic e Kessié sono volati via un istante prima che le rispettive trattative potessero chiudersi positivamente. L’Arabia Saudita, e i petrodollari, li hanno ammaliati e i sogni bianconeri sono sfumati. Per questo Giuntoli partirà al più presto per la Francia dove intende chiudere un grande affare. Prima che arrivino gli arabi…

Giuntoli vola in Francia per il centrocampista

Un centrocampista di livello per il centrocampo di Massimiliano Allegri. Sembra una Mission Impossible per Giuntoli che ora, però, non intende attendere oltre.

Perché l’obiettivo dichiarato, sottovoce ma non troppo, dalla Juventus porta dritto in Francia e ha un cognome che emoziona: Khéphren Thuram, secondogenito di Lilian Thuram, difensore centrale francese ex Juventus e fratello di Marcus andato all’Inter. Anche i nerazzurri nerazzurri sono sulle sue tracce.

Giuntoli sta cercando di velocizzare le uscite. La cessione di Denis Zakaria al Monaco sembra davvero prossima, così come quella di Fabio Miretti. Il direttore tecnico bianconero volerà presto a Nizza per incontrare i dirigenti del club francese e proporre la sua offerta per figlio d’arte di centrocampo.

Khéphren Thuram, nato a Reggio Emilia nel 2001, è un centrocampista dotato di grande forza fisica in virtù dei suoi 192 centimetri di altezza, dinamico e dotato di ottima tecnica, rappresenta uno dei profili più attenzionati del mercato calcistico europeo. Giuntoli vuole giocare d’anticipo e proporre ai francesi una formula d’acquisto che preveda un prestito con obbligo di riscatto dopo aver trovato l’accordo con il giocatore. Un’operazione che non costerà, complessivamente, meno di 40 milioni di euro.

L’unico acquisto della Juventus in questa estate 2023 è stato Timothy Weah, un forte figlio d’arte, il secondo può essere Khéphren Thuram, un figlio d’arte più forte del primo.