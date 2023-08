Diletta Leotta, ci siamo: e sulla Serie A che rivelazione

Conto alla rovescia iniziato per Diletta Leotta, che tra pochi giorni diventerà mamma. Ecco quali sono le sue sensazioni, ora che si avvicina anche la partenza della Serie A 2023-2024

Diventare mamma per la prima volta non può che permettere di provare emozioni speciali, soprattutto se la gravidanza non era programmata e si è scoperto di essere in attesa di un figlio a pochi mesi dall’incontro con il fidanzato. In situazioni simili ci si può sentire come se si ci trovasse in un frullatore, pronti a vivere un turbinio di sensazioni particolari, soprattutto perché mai vissute prima, ma destinate a restare nella mente e nel cuore per sempre.

Si tratta di una situazione che corrisponde appieno a quanto sta accadendo a Diletta Leotta, che tra pochissimi giorni potrà stringere tra le braccia la sua bambina, frutto dell’amore con Loris Karius, con il qualevha iniziato una relazione tra ottobre e novembre 2022. Anzi, per una curiosa coincidenza la nascita potrebbe avvenire lo stesso giorno in cui cade il compleanno della conduttrice, previsto il 16 agosto.

Ora che agosto è iniziato ogni giorno potrebbe essere buono per Diletta Leotta, che potrebbe ritrovarsi a dover correre in ospedale per dare alla luce la sua bambina. In attesa di quel momento, la bella siciliana ha voluto svelare come si senta in questo periodo: “Non so davvero cosa aspettarmi, ma sono tanto emozionata – ha detto in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. È l’arrivo di qualcosa di grande, una nuova vita sta per nascere”.

Diletta Leotta: manca davvero pochissimo

Come abbiamo avuto modo di vedere, la bella siciliana ha lavorato quasi fino all’ultimo e si è concessa le trasferte che erano necessarie per stare sui campi delle partite che seguiva, il suo bilancio di questa gravidanza non può quindi che essere positivo: “Sono stata sempre bene, a parte i primi mesi, quindi ho potuto lavorare e allenarmi – ha detto ancora –. Posso dire di essere stata fortunata. Ora ovviamente non sto lavorando, fortunatamente tutto è coinciso con l’arrivo delle vacanze. Mi concedo solo qualche nuotata ogni tanto”.

Karius ha da poco rinnovato il contratto con il Newcastle, stesso club in cui ora milita Sandro Tonali, proprio per questo farà avanti e indietro tra Italia e Inghilterra, ma farà certamente il possibile per essere al fianco della compagna il giormo della nascita, compatibilmente con gli impegni della sua squadra.

Tra meno di due due settimane è prevista la partenza della Serie A 2023-2024, occasione in cui non vedremo certamente Diletta Leotta in campo, anche se dovesse avere già partorito. La conduttrice non sembra però essere intenzionata a prendersi una lunga pausa dagli impegni con DAZN: “Mi perderò ovviamente le prime giornate di campionato, ma spero di tornare il prima possibile – ha sottolineato -. Guarderò le prime giornate di Serie A dal divano di casa, anche se ancora non so quanto potrò restare tranquilla”.

In attesa della nascita c’è però ancora un dubbio che la coppia non ha risolto, ma che farò solo all’ultimo, la scelta del nome da dare alla bimba. “Ho deciso di seguire l’istinto, prima voglio guardarla negli occhi“, ha concluso.