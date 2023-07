Diletta Leotta si mostra in gravidanza: fans in delirio

Diletta Leotta continua a stupire. L’ultimo post pubblicato su Instagram ha, praticamente, mandato in delirio i fans. Tantissimi i “mi piace” e i commenti pervenuti sotto lo scatto.

Ancora qualche settimana e Diletta Leotta diventerà. per la prima volta, mamma. La conduttrice di Dazn, come è noto da dioverso tempo è in dolce attesa. La notizia della gravidanza del principale volto della piattaforma streaming, che detiene i diritti della Serie A, ha spiazzato, non poco, i suoi tanti fan.

Una reazione che, probabilmente, potrebbe essere paragonata a quella che gli stessi fan hanno manifestato in occasione della pubblicazione dei primi scatti di Diletta Leotta in compagnia di Loris Karius. Il portiere tedesco, attualmente in forza al Newcastle, è balzato alle cronache sportive per la sfortunata finale di Champions League del 2018 tra Liverpool e Real Madrid. L’estremo difensore, all’epoca, proteggeva i pali della compagine inglese e si è reso protagonista di alcuni errori gravi che hanno portato alla vittoria il Real Madrid.

Diletta Leotta, il podcast sulla maternità

Il pancione è diventato un elemento caratteristico di Diletta Leotta in questi ultimi mesi. La Leotta, infatti, ha continuato a girare gli stadi di tutta Italia per continuare a raccontare la Serie A su Dazn. Nel corso della settimana, gli ascoltatori di Radio Deejay hanno continuato ad ascoltare la voce della Leotta nel corso del programma “Take Away”. Il format, che vede la conduttrice siciliana impegnata in condizione, in compagnia di Daniele Battaglia, va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 0re 12 alle ore 13. Ultimamente, la Leotta è impegnata anche in un podcast dal titolo molto accattivante: “Mamma Dilettante“. La Leotta gioca sul suo nome e anche sul fatto che sarà. a tutti gli effetti, una neo mamma. Diletta Leotta, nel suo podcast, intervista diverse personalità note per esplorare il mondo della maternità.

Diletta Leotta, fan in delirio: lo scatto è da sogno!

Diletta Leotta risulta molto attiva anche su Instagram. Sul noto social, la Leotta è seguita da un numero incredibile di followers. Infatti, sono oltre 8,7 milioni di utenti che rappresentano la fanbase della Leotta. Gli scatti che vedono la Leotta protagonista sono sempre molto apprezzati dai fan che non perdono mai l’occasione di rilasciare commenti o “mi piace”. La stessa cosa, ad esempio, è avvenuta in occasione dell’ultimo scatto pubblicato dalla siciliana sul proprio feed. La Leotta appare in costume da bagno blu sul quale campeggiano tante margherite. Il bikini mette in risalto il lato A ed il pareo esalta la pancia della Leotta che regala un sorriso a chi osserva la foto.