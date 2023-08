Juve, affare super: 30 milioni subito!

Il club bianconero lavora per perfezionare il mercato. Giuntoli, in silenzio, potrebbe piazzare colpi sia in entrata che in uscita.

La Juventus di Massimiliano Allegri ha cominciato la stagione nel migliore dei modi. Una vittoria bella e convincente ad Udine e tante note positive per il tecnico livornese. Il club bianconero non disputerà coppe quest’anno e per questo motivo è sicuramente tra i club favoriti alla vittoria finale della serie A.

Allo stesso tempo appare chiaro che la rosa della Juve sia persino troppo lunga per un club con un calendario meno fitto del solito e il neo ds Cristiano Giuntoli sta lavorando per perfezionare la rosa. Cessioni e un monte ingaggi più basso e acquisti solo se indispensabili per la società bianconera: il club ha le idee chiare e, visto i tanti giovani all’jnterno della rosa, valuta anche cessioni, solo se a titolo definitivo.

Negli ultimi giorni si è parlato molto del futuro dell’attaccante Moise Kean. Il giovane talento bianconero e della Nazionale italiana è un rincalzo seppur oneroso della formazione bianconera. Milan e Roma hanno chiesto informazioni, ma la Juve valuta solo un addio a titolo definitivo di Moise e nessuna cessione in prestito: da qui i club hanno stoppato le trattative, ma il futuro del calciatore resta ancora in forte bilico.

Juve, occhio all’addio di Kean

Il calciatore è ancora giovanissimo, ma ha già avuto numerose esperienze, sia in Italia che all’estero. Allegri ha fiducia in Kean, ma allo stesso tempo è consapevole del ruolo del calciatore in rosa e in caso di una buona offerta Kean potrebbe essere sacrificato. 30 milioni di euro, e in un trasferimento a titolo definitivo.

È questa la risposta che il club ha dato ai possibili acquirenti e nelle ultime ore sul calciatore c’è il forte pressing degli inglesi del Fulham, a caccia del sostituto di Aleksandar Mitrovic, ceduto agli arabi dell’Al Hilal. Una cessione record da 54 milioni e ora il club bianconero inglese valuta una lunga lista di sostituti.

Kean potrebbe cosi sbarcare in Inghilterra ed iniziare una nuova avventura, ma il suo futuro è ancora tutto da decidere. La Juve potrebbe cosi evitare illustri sacrifici come quelli di uno tra Chiesa e Vlahovic e puntare sui giovani Iling Jr., Soulè e soprattutto il turco Kenan Yildiz come eventuali rincalzi dei titolari. Proprio Yildiz ha fatto il suo debutto alla prima giornata di campionato e la società sta valutando di inserirlo a pieno nella rosa della prima squadra-