Il Milan fa cassa: colpo di scena e addio

Un nuovo addio in casa Milan: a sorpresa, la cessione è più vicina del previsto e può concretizzarsi entro la fine di agosto

Sono stati mesi di grande cambiamento quelli vissuti dal Milan. Gerry Cardinale ha varato una vera e propria rivoluzione, partendo dal ribaltone in dirigenza con il doppio licenziamento di Maldini e Massara.

Da lì, lo stravolgimento ha coinvolto poi una pedina di straordinaria importanza finita in pochi giorni a vestire la maglia del Newcastle. Quel Sandro Tonali che rappresentava il prototipo perfetto del futuro capitano rossonero e che, davanti a quasi 80 milioni di euro, è finito per passare dalle strisce rossonere e quelle bianconere. Poco male, perchè i vertici di via Aldo Rossi hanno letteralmente rivoluzionato la rosa a disposizione di mister Pioli a partire proprio dal centrocampo. In attesa di riabbracciare il lungodegente Bennacer che dovrebbe rientrare a novembre, le firme di Loftus-Cheek, Reijnders e Musah hanno certamente fatto felice l’allenatore emiliano. Il ‘Diavolo’ si è spinto oltre, con Pellegrino fresco di firma come nuovo centrale difensivo e Alex Jimenez che ha lasciato il Real per il Milan.

In attacco, sono stati ben quattro gli innesti: Pulisic, che all’esordio in Serie A ha siglato il suo primo gol rossonero, ma anche Romero, Okafor e Chukwueze. Da ormai qualche giorno, al di là di quelli che potrebbero essere i colpi last minute, la priorità è una sola: le cessioni. Già ufficiali le partenze di Messias, Rebic, Gabbia, Tatarusanu e De Ketelaere, qualcos’altro di assolutamente inatteso potrebbe finire per diventare realtà.

Accordo trovato: addio imminente al Milan

La priorità del Milan è, in primis, un nuovo centravanti che completi il reparto ricco di esterni e si alterni a Giroud e Okafor. Per renderlo possibile servirà un tesoretto che, a sorpresa, potrebbe essere fortemente incrementato grazie alla cessione inattesa di uno dei jolly di Stefano Pioli.

Si tratta di Alexis Saelemaekers, che l’allenatore rossonero non ha nemmeno convocato nella prima gara dell’anno contro il Bologna. Il belga, secondo quanto viene riferito da Luca Marchetti a ‘Sky Sport 24‘, il giocatore avrebbe già trovato l’intesa con quella che potrebbe essere la sua prossima squadra nella Liga: il Betis Siviglia.

Dalla Spagna spingono per la possibilità di un prestito con diritto di riscatto mentre il Milan, ovviamente, punterebbe ad incassare definitivamente e subito. Saranno dunque giorni caldi ma il 24enne ex Anderlecht, reduce da 39 presenze con 4 gol e 3 assist vincenti nella scorsa stagione, ha deciso di cambiare aria e lasciare il Milan.