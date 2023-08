Terremoto in Formula 1, via fine stagione

Grandi cambiamenti a fine stagione in Formula 1. Il pilota avrebbe deciso: al termine di questo campionato cambierà aria

Il campionato mondiale di Formula 1 2023 appare ormai segnato. Già nella prima parte di stagione il dominio della Red Bull di Max Verstappen appariva incontrastato. Adesso che la stagione è al giro di boa, è ormai sempre più certo che sarà un countdown fino al momento in cui il pilota olandese sarà matematicamente campione. Ormai il motivo di interesse è sembra essere legato esclusivamente alla lotta per la seconda posizione.

Qui un Fernando Alonso redivivo, che dopo un momento di appannamento con la Aston Martin, è tornato a stupire in pista, è pronto a lanciare l’assalto all’altra Red Bull, quella di Perez. Il quale, di contro, al momento non sta vivendo un momento esaltante. Dopo un discreto inizio, in linea con quello del compagno di squadra, da Monaco in poi il rendimento di Perez è molto calato tanto che sono arrivati solo tre podi (di cui solo un secondo posto).

Una situazione che sta facendo sorgere diverse domande riguardo il futuro del pilota messicano con la Red Bull. Non è infatti un mistero che, all’interno del box della scuderia anglo-austriaca, il rapporto tra Perez e i vertici della Red Bull non sia idilliaco.

Qualcuno già si spinge ad ipotizzare un divorzio a fine stagione, con il 2024 che potrebbe portare a Max Verstappen un nuovo compagno di box. Una situazione che certamente rende questa seconda parte di 2023 molto tesa, ma che difficilmente andrà a rovinare quello che sembra un esito già scritto con la Red Bull che quasi certamente vincerà sia mondiale piloti che quello costruttori.

Red Bull, Perez via a fine stagione? Ne è convinto Ralf Schumacher

Ad avvalorare la tesi di un addio di Perez al termine del campionato, ci si è messo anche Ralf Schumacher. L’ex pilota tedesco, ora opinionista di Sky Sport Germania, ha infatti dichiarato come al momento è altamente probabile che le parti decidano di separarsi e che nel 2024 sui sedili della Red Bull ci possa essere, oltre naturalmente al confermatissimo Verstappen, un altro pilota.

Ralf Schumacher si è poi spinto anche oltre, affermando che molto probabilmente l’ultima parola, se non la scelta proprio della seconda guida, sarà in mano a Max Verstappen. Una soluzione, a suo dire, simile a quanto accadeva con il fratello Michael e con la Ferrari.