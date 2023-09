Inzaghi boccia il nuovo acquisto: via in prestito a gennaio

Grandi manovre in casa Inter in vista della finestra di gennaio del calciomercato, Via in prestito a gennaio un nuovo acquisto: Inzaghi lo ha bocciato

L’Inter è, insieme al Milan, la squadra che più ha favorevolmente impressionato in questo inizio di campionato e non solo per le tre vittorie in altrettanti match.

Solidità difensiva, nonostante l’addio di una colonna quale Milan Skrinjar, e facilità nell’andare in gol tanto che Lautaro Martinez, il suo capitano e trascinatore, è momentaneamente il capocannoniere a quota 5 gol.

La rivoluzione nerazzurra, avviata in estate da Beppe Marotta, Amministratore Delegato Area sport della ‘Beneamata’, finora sta dando i suoi frutti. Fuori i senatori Danilo D’Ambrosio, Edin Dzeko, Marcelo Brozovic e il già ricordato difensore slovacco.

Dentro, oltre all’usato sicuro Marko Arnautovic, Juan Cuadrado e Alex Sanchez e al vicecampione del mondo Benjamin Pavard, giovani in rampa di lancio quali Davide Frattesi, Yann Bisseck e Marcus Thuram che ha trovato la sua prima gioia in maglia nerazzurra nel 4-0 alla Fiorentina, ultimo match prima della sosta per gli impegni della Nazionale nelle qualificazioni a Euro 2024.

Inzaghi boccia il nuovo acquisto: Bisseck via in prestito a gennaio

Non potrebbe andare meglio al tecnico nerazzurro Simone Inzaghi che, come ciliegina sulla torta, si è visto prolungare il contratto fino al 2025.

Eppure anche in quel meccanismo oliato che è la compagine nerazzurra c’è qualcosa che non va. Nonostante una batteria di 6 difensori, il management nerazzurro non ha abbandonato l’idea di regalare all’ex tecnico biancoceleste Tiago Djalo.

Il difensore del Lille e della Nazionale portoghese è stato a lungo inseguito dai nerazzurri durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, con il grave infortunio al legamento crociato anteriore della gamba destra subito dal difensore portoghese che ha raffreddato gli entusiasmi di Marotta e Piero Ausilio.

Uno stop che di fatto potrebbe restituirlo al calcio che conta a stagione inoltrata. Tuttavia, i sue sopraddetti dirigenti nerazzurri potrebbero tornare alla carica per il classe 2000 lusitano a gennaio o la prossima estate quando Djalo si liberebbe a zero se non dovesse rinnovare con il Lille.

Segno, comunque, che Simone Inzaghi non nutre molta fiducia nel nuovo arrivato Yann Bisseck che, infatti, potrebbe essere ceduto in prestito a un club di media classifica di Serie A per, come si suol dire, farsi le ossa.

Insomma, nonostante il più che convincente avvio di campionato l’Inter ha sempre gli occhi puntati sul mercato per rinforzare ulteriormente una rosa che alla ripresa dopo la pausa per la Nazionale è attesa dal ‘Derby della Madonnina’ d’alta classifica contro i cugini rossoneri con cui al momento condividono la vetta della classifica.

