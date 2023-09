Inter, tutto pronto per gennaio: colpo da 20MLN dalla Premier

Dopo essere stata una delle protagoniste assoluta la scora estate, l’Inter ha a quanto pare intenzione di prendersi la scena anche nel prossimo calciomercato invernale. Dopo aver regalato oltre dieci volti nuovi a Simone Inzaghi negli scorsi mesi, la dirigenza nerazzurra ha ora intenzione di andare a puntellare nuovamente la rosa dell’ex Lazio in quel di gennaio.

L’idea è quella di andare a rinforzare i titolari ed anche un pò le seconde linee, dando così ancora più possibilità di scelta ad Inzaghi che già gode in pratica di due squadre. Nel corso di questi primi cinque mesi di stagione si cercherà di capire dove si dovrà nello specifico andare ad investire, ma a quanto pare Marotta ed Ausilio avrebbero già le idee abbastanza chiare.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’Inter avrebbe tutto pronto per un super colpo dalla Premier League nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Inter, colpo dalla Premier League: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al prossimo calciomercato in entrata dell’Inter, che si prospetterebbe essere tanto intenso quanto quello di quest’estate. Dopo aver raggiunto, e superato, la doppia cifra di acquisti in questa sessione, il club meneghino non dovrà fare altro che andare a puntellare la rosa di Simone Inzaghi andandola ad allungare i quei reparti dove ad oggi mancano alternative all’altezza dei titolari.

Uno di questi è sicuramente è il centrocampo, dove il solo Frattesi non può fare la riserva a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Per questo motivo Marotta vorrebbe regalare a gennaio un’altra mezz’ala di qualità al tecnico nerazzurro, che avrebbe già espresso al suo dirigenza una preferenza in particolare. Il tutto potrebbe ricollegare, nuovamente, al nome di Lazar Samardzic, ma a quanto pare l’Inter sarebbe invece pronta a mettere a segno un colpo importante dalla Premier League.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, il biscione starebbe seriamente valutando l’affare Donny van de Beek dal Manchester United. Oramai ai margini del progetto tecnico di ten Hag, l’olandese potrebbe trovare nuova linfa vitale in nerazzurro al fianco del suo ex compagno di squadra all’Ajax Klaassen.

Occhi puntati su van de Beek: Inter già convinta

Nome nuovo sul taccuino di Marotta ed Ausilio. Stando a fichajes.net, infatti, l’Inter avrebbe messo nel mirino Donny van de Beek per il prossimo calciomercato invernale. Al momento devono ancora arrivare conferme dall’Italia in merito a questo interessamento da parte del club nerazzurro per il giocatore olandese, ma il noto portale spagnolo parla addirittura di un’ Inter anche già convinta dell’investimento.

van de Beek-Inter: le cifre

A quanto pare l’Inter non molla Donny van de Beek, e stando a fichajes.net il club nerazzurro sarebbe anche pronto a sborsare 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’olandese ed anticipare la concorrenza. Ad oggi non si tratterebbe di un’operazione semplicissima, ed è per questo che Marotta avrebbe iniziato a guardarsi intorno, indicando in Elmas del Napoli una valida alternativa al centrocampista dello United.