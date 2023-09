Rottura traumatica con la Juve, altra guerra legale

Non c’è pace per la Juventus: rottura traumatica con la ‘Vecchia Signora’ con conseguente altra battaglia legale

La Juventus dopo tre giornate di campionato ha solo due punti di ritardo dal duo di testa Milan e Inter che sabato 16 settembre si affronteranno in un ‘Derby della Madonnina’ d’alta classifica.

Del resto, i bianconeri sono dati tra i favoriti per il tricolore che, per effetto della squalifica decretata dall’Uefa, in questa stagione non avranno impegni infrasettimanali. Ciononostante, la Juventus sarà comunque impegnata su due fronti, in campionato e nelle aule giudiziarie.

Già, proprio così. Non solo la vicenda Bonucci ha una coda giudiziaria, con l’ex capitano bianconero che ha denunciato il suo ex club per essere stato messo fuori rosa ma all’orizzonte si staglia il profilo minaccioso di un’altra rottura traumatica con conseguente battaglia legale.

Agresti: “Possibile una separazione traumatica tra Pogba e la Juve”

Da alcuni giorni non si fa che parlare della positività al testosterone di Paul Pogba. Il centrocampista francese della Juventus, se confermata dalle contro-analisi, rischia una squalifica di 2 anni che potrebbe raddoppiare in caso di accertata positività.

Una leggerezza, ha assunto farmaci all’insaputa dei medici dello staff sanitario bianconero, che potrebbe rappresentare il de profundis per la sua carriera anche perché nel relativo stringato comunicato ufficiale i bianconeri prendono le distanze dall’ex Red Devils.

Insomma, sembra fin troppo evidente la volontà della ‘Vecchia Signora’ di cogliere la palla al balzo per rescindere, in caso di conferma della positività, il contratto di Pogba che pesa con i suoi 10 milioni di euro annui, bonus compresi, come un macigno sulle disastrate casse bianconere.

Volontà che, però, inevitabilmente si scontra con quella dello stesso centrocampista francese di far valere i termini economici del contratto in essere e che nel frattempo si è visto sospendere lo stipendio. Dunque, non è da escludere la possibilità di un ‘muro contro muro’ che potrebbe avere, come detto, un’appendice in Tribunale.

È quanto prospettato da Stefano Agresti, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, nel corso del suo intervento a ‘Radio Radio’: “Per la vicenda Pogba serve pazienza. Il comunicato della Juventus è asettico, prende le distanze da lui. Penso che questo possa portare a una separazione traumatica tra club e giocatore“.

Dunque, la conferma della positività al doping di Pogba potrebbe trascinare in Tribunale per l’ennesima volta la ‘Vecchia Signora’ che ormai, per il dispiacere dei suoi tifosi, frequenta le aule giudiziarie molto più dei più prestigiosi palcoscenici calcistici europei.

