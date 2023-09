La Juve finisce di nuovo in tribunale: caos totale

La Juve finisce di nuovo in tribunale: scoppia il caso. I legali bianconeri hanno già preparato la memoria difensiva ma si andrà per le lunghe

In casa Juve spesso bisogna fare i conti con qualche causa legale e procedimento extra-campo. Nel corso degli anni è sempre stato così per il club più famoso d’Italia: molto amato dai suoi tifosi, quanto odiato dai suoi detrattori.

Non è sicuramente una squadra banale. Nel corso degli anni ricordiamo sicuramente le battaglie di Calciopoli oppure quanto accaduto lo scorso anno con il tema delle plusvalenze a tenere banco. Di quest’ultimo la squadra sta ancora pagando le conseguenze del terremoto che ha portato ai vertici societari.

In questa calda estate ormai agli sgoccioli sono due le vicende che stanno interessando legalmente in casa Juve, al di là degli strascichi del caso plusvalenze di cui sopra. La prima è scoppiata proprio in questi giorni ed è il caso Pogba. La seconda invece riguarda un ex bandiera e tesserato del club come Leonardo Bonucci.

Proprio il difensore, passato da poco all’Union Berlino, ha deciso di andare avanti con la sua causa ed è guerra legale con il suo vecchio club. Un modo non bello per concludere una storia ricca di trionfi e successi. Il giocatore è intransigente e non vuole fare un passo indietro: ha già dichiarato che andrà fino in fondo. Ma cosa è successo esattamente? Andiamo a ripercorrere le tappe della vicenda.

La Juve finisce di nuovo in tribunale, è caos totale

Come tutti ricorderete l’ex Juve è stato messo fuori rosa sin dal ritiro da parte di Allegri: non rientrava più nei piani del club. “Ritiro o cessione”, gli avrebbe detto lo stesso allenatore già in estate. Il giocatore però non ha digerito questa scelta di allenarsi a parte con gli esuberi, senza seguire i compagni della prima squadra

Per tutta l’estate Bonucci si è allenato a parte, in attesa di trovare una nuova sistemazione. Avrebbe preferito la Lazio, in modo da restare in Italia e avvicinarsi a casa sua, l’ha aspettata fino gli ultimissimi giorni di mercato. Alla fine non ricevendo segnali dal club di Lotito ha accettato l’offerta dell’Union Berlino.

In tutto questo, però, impazzava la sua battaglia legale. Prima è arrivata una PEC in cui il giocatore chiedeva il reintegro, quasi una sorta di “minaccia” al club.

I legali del calciatore, verso fine agosto, hanno mandato un’altra PEC chiedendo il reintegro o i danni d’immagine. Il campione d’Europa ha deciso di andare avanti nella sua battaglia legale in base all’accordo collettivo dei calciatori.

La Juve si è difesa sostenendo di non aver violato i diritti ma il giocatore è intransigente. Ci sarà un’azione giudiziaria in cui i legali di Bonucci chiederanno il risarcimento danni per mancanza di adeguate condizioni di allenamento e preparazione che avrebbero recato danni di natura professionale e di immagine al difensore.

Il giocatore ha sostenuto che non è una guerra personale contro la sua ex squadra ma una questione di principio, anche per fare da esempio a tanti calciatori che vivono la sua stessa situazione. E che donerà l’eventuale intero ricavato in beneficenza.