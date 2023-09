Pogba, annuncio choc: “Presi farmaci all’insaputa della Juve”

Scioccante rivelazione sulla positività al doping del centrocampista della Juventus, Paul Pogba: “Presi farmaci all’insaputa della Juventus”

Alla ripresa, dopo la sosta per la Nazionale, la Juventus ospiterà la Lazio che si è rilanciata con il blitz vincente in casa dei Campioni d’Italia.

Un match contro i biancocelesti del grande ex Maurizio Sarri già di per sé difficile ma che si è complicato ulteriormente con l’inattesa tegola che sta turbando non poco l’avvicinamento dei bianconeri alla sfida contro i capitolini.

Parliamo ovviamente della positività al testosterone di Paul Pogba, riscontrata a seguito di un controllo antidoping al termine del match contro l’Udinese, alla prima di questo campionato.

Da quando è deflagrata la ‘bomba’, i quotidiani sportivi, i siti e i social network sono pieni di indiscrezioni e retroscena sulla positività al doping del centrocampista francese.

In particolare, ora emerge un dettaglio fondamentale, cioè come l’ex Red Devils sia incappato nelle maglie dell’antidoping.

Anche Tony Damascelli, uno dei decani del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto sull’argomento che più fa discutere i tifosi e gli appassionati: appunto, la positività al doping di Paul Pogba.

Doping Pogba, Tony Damascelli: “Ha preso farmaci all’insaputa dei medici”

Secondo Damascelli, il centrocampista francese ha commesso un errore: dopo aver assunto degli anti-infiammatori, regolarmente inseriti nell’elenco da consegnare agli addetti al controllo antidoping, ha assunto altri farmaci all’insaputa dei medici bianconeri che, essendo all’oscuro di tutto, ovviamente non li hanno inclusi nel predetto elenco.

Un’imperdonabile leggerezza per un professionista che, con i bonus, arriva a guadagnare poco più di 1o milioni di euro all’anno. Motivo per il quale, sempre secondo Damascelli, “pagherà per questo e pagherà in maniera forte. Da quello che si dice a Torino ritengo che la Juventus lo citerà in Tribunale“.

In realtà Pogba sta già pagando visto che gli è stato sospeso lo stipendio: percepirà il minimo sindacale che ammonta a poco più di 42 mila euro annui. Sospensione dello stipendio che prelude alla risoluzione contrattuale che comunque potrà arrivare soltanto dopo la squalifica.

Avendo giocato in due stagioni 213 minuti, il centrocampista francese è costato al club bianconero più di 60 mila euro lordi al minuto mentre sono ben 3o i milioni di euro lordi che la ‘Vecchia Signora’ risparmierebbe risolvendo il suo contratto in caso di maxi squalifica.

Insomma, a conti fatti qualcuno nelle segrete stanze della Continassa si sta fregando le mani per l’improvvisa manna dal cielo: la positività di Pogba che fa risparmiare alla “Vecchia Signora” 30 milioni di euro, più di una boccata d’ossigeno per le disastrate casse bianconere.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato.it: CLICCA QUI