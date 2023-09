Conte alla Juventus col nuovo bomber: addio Vlahovic

La sosta del campionato dovuta agli impegni delle nazionali permette di tirare il fiato. È anche il momento in cui il mercato che verrà si rimette in moto

La Lazio dell’ultimo tecnico scudettato bianconero, Maurizio Sarri, che sabato scenderà all’Allianz Stadium, sembra l’ultimo dei pensieri in casa Juventus. Soltanto per comprendere un po’ l’aria che tira dalle parti della Continassa basta pensare un attimo ai due bubboni che sono scoppiati nelle ultime due giornate e che, per motivi diversi, lanciano inquietanti interrogativi sul futuro della società torinese.

Prima l’articolo su Il Giornale che ha parlato esplicitamente della volontà della famiglia Agnelli-Elkann di cedere la maggioranza di Juventus, ipotesi smentita immediatamente da EXOR, come peraltro facilmente prevedibile, e poi la positività di Paul Pogba al testosterone che ha comportato l’immediata sospensione del centrocampista francese decisa dal club bianconero.

In un tale contesto dove notizie eclatanti, e non certo positive, si succedono l’un l’altra parlare del futuro prossimo della Juventus sembra decisamente un azzardo.

Eppure si continuano a lanciare ipotesi sulla Juventus che verrà, La stagione in corso sembra rappresentare per molti quasi una sorta di inevitabile fase di passaggio.

Un po’ come avvenuto nel 2010, nel momento in cui la proprietà della Juventus ha deciso di affidare la presidenza del club bianconero ad Andrea Agnelli. Allora il neopresidente e Beppe Marotta scelsero per la panchina Luigi Delneri. Terminato il campionato al settimo posto, il tecnico di Aquileia fu sostituito da Antonio Conte. Corsi e ricorsi storici?

Conte alla Juventus col nuovo bomber

Antonio Conte e la Juventus è una suggestione che si ripresenta sempre e mantiene, intatta nel tempo, il suo fascino. E se si ipotizzano scenari possibili per la Juventus di domani, il suo nome non può serto mancare nella ristretta cerchia di papabili per la panchina bianconera. Sempre ammesso, e non concesso, che per Allegri questa sia davvero l’ultima stagione in bianconero.

Un tweet di Salt and Pepper recita: “Conte ha chiesto David a tutti i costi“. In questo caso l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina della Juventus sembra scontato al punto che il tecnico salentino avrebbe già indirizzato il prossimo mercato bianconero. Fuori Dusan Vlahovic, dentro Jonathan David, il giovane centravanti canadese del Lille, classe 2000, inseguito da mezza Europa, Milan incluso.

La valutazione del giovane centravanti, stimata dal Lille attorno ai 60 milioni di euro, fa comprendere il valore del giocatore. La scelta di Conte è quasi fin troppo facile. Difficile sarà eventualmente accontentarlo, anche perché sarebbe indispensabile la cessione di Vlahovic ad una cifra ancora superiore. Il tempo, per osservare eventuali sviluppi, non manca di certo.

In questa giorni dedicati alle nazionali la Juventus non si è fatta mancare nulla in termini di notizie potenzialmente destabilizzanti. Le voci su Antonio Conte non faranno certo un gran piacere ad Allegri ma dopo quanto patito al tecnico livornese la scorsa stagione, queste voci sembrano davvero scivolare via senza lasciare traccia. Il futuro della Juventus, con Allegri o Conte, presenta comunque un’infinità di punti interrogativi.