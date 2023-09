Via a zero a gennaio: ormai è rottura in casa Milan

Decisione presa ed è molto improbabile che il Milan cambi idea da qui a gennaio: lascia i rossoneri a parametro zero

Tutte le attenzioni sono riservate al prossimo Derby di Milano dove Stefano Pioli, dopo le prime tre vittorie su tre, intenderà vendicare tutte le sonore sconfitte della passata stagione. Non sarà facile, l’Inter alla pari dei rossoneri non solo ha vinto ma non ha subito nemmeno una rete a riprova di un pacchetto difensivo difficile da superare.

I primi problemi si stanno palesando nel bel mezzo della sosta delle Nazionali: oltre a Olivier Giroud, infortunatosi contro l’Irlanda, anche i connazionali Mike Maignan e Theo Hernandez non stanno benissimo a livello fisico anche se la loro presenza sabato prossimo non dovrebbe essere messa in discussione. O meglio questo è il desiderio di Pioli.

Intanto, mentre il mercato rimane un tema importante solo per gli addetti ai lavori, uno degli esuberi più importanti della rosa, non sul piano sportivo ma per quanto riguarda lo stipendio, è al centro delle attenzioni dei dirigenti: a gennaio con molta probabilità andrà via.

Milan, Caldara: addio a gennaio

Mattia Caldara doveva essere il difensore a cui Milan avrebbe consegnato le chiavi della propria difesa da qui ai prossimi anni. Arrivato con il massimo delle aspettative – fu presentato assieme a Gonzalo Higuain in pompa magna nell’estate 2018- nell’ambito dell’operazione Bonucci-Juventus, Caldara ha dimostrato poco e niente giocando complessivamente soltanto due partite: una in Europa League e una seconda in Coppa Italia. Zero invece in campionato dove invece ha disputato in prestito le ultime stagioni con le maglie di Venezia e Spezia.

Di recente il nome del difensore è tornato alla ribalta in quanto Pioli lo ha dovuto per forza di cose inserire nella lista Uefa dei convocati per la prossima Champions League. Caldara infatti, assieme a Florenzi, Mirante e Sportiello, è uno dei quattro elementi della rosa cresciuti nei vivai italiani.

In questo momento si trova al Milan ma in maniera inaspettata in quanto era sicuro di lasciare la squadra durante l’ultima finestra di calciomercato. Molto probabilmente dovrà aspettare fino a gennaio quando, all’apertura del mercato di riparazione, sarà piazzato a titolo definitivo in qualche altra squadra. Il suo agente Beppe Riso è impegnato fin da ora a trovare una sistemazione. Stando a quanto riporta Calciomercato.it, il Milan cercherà di piazzare il difensore ex Atalanta sei mesi prima della scadenza del suo contatto che avverrà nel giugno 2024.