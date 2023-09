Jolanda esagerata: l’asciugamano la copre a fatica

Jolanda De Rienzo scalda ancora gli italiani, ci sono ora nuove foto bollenti per la conduttrice in formissima su Sportitalia

La presentatrice diventa sempre più seguita, i social sono così un modo per diffondere la sua bellezza e sa benissimo come alzare l’entusiasmo dei tanti che la seguono.

Il campionato ripartirà nel prossimo weekend e come sempre troverà Jolanda De Rienzo pronta a condurre i giochi. Su Sportitalia non mancheranno le live e i programmi di approfondimento, alla conduttrice campana sarà affidato sempre più spazio sull’emittente.

Al canale 60 del digitale terrestre, la De Rienzo ha preso sempre più spazio con merito, grazie a una conduzione senza fronzoli e a una presenza scenica senza dubbio importante. Che ha conquistato i fan e prosegue sui social, dove le immagini della De Rienzo diventano pressoché virali.

Jolanda De Rienzo, il fisico è al top

La conduttrice vive un ottimo momento di forma, dopo la nascita del figlio le sue forme sono diventate leggermente più rotonde ed entusiasmano ancora di più i tanti fan. Che la seguono sempre con grande attenzione quando è in onda e non si perdono una foto sui social, in particolare è il suo canale Instagram a regalare spunti interessanti per quanti la seguono. Così, la passione per i selfie diventa anche hot con l’ultima foto di Jolanda De Rienzo post doccia che affascina il pubblico.

La presentatrice ha rivelato come non c’è nessun filtro per le foto, è uno scatto totalmente al naturale. Apprezzatissimo dai tanti fan, che hanno così riempito di complimenti una delle giornaliste più seguite su Sportitalia. Che da anni infiamma il pubblico e ora, direttamente da Caserta, lancia una nuova foto bomba che entusiasma i telespettatori maschili, spesso riversati sui social e che, solo su Instagram, le hanno fatto superare i 350mila follower.

Numeri di un certo peso, sta diventando sempre più una influencer. E lo fa con grande spontaneità, mostrandosi al meglio e al naturale, nonché nelle sue attività lavorative. Trucco al punto giusto, nessun filtro e fisicità importante, gli italiani possono stare sul tranquillo: Jolanda De Rienzo ha sempre un pensiero per il suo pubblico. Dimostra di gradire le attenzioni che le arrivano dal web e non manca mai di regalare qualche scatto inedito, proprio perché sa benissimo come l’amore dei telespettatori è il motore che innesca meglio il lavoro quotidiano.