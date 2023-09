Gli Agnelli vendono la Juve: ecco cosa sta succedendo

Si rincorrono le voci di una possibile, clamorosa, cessione della Juventus da parte della famiglia Agnelli: ecco qual è la situazione

Il momento storico della Juventus non è certamente dei migliori e quando si vivono situazioni come queste è normale che si rincorrano delle voci continue: alcune sono basate sulla realtà dei fatti, altre ovviamente cavalcano solo l’onda del momento negativo per cercare consenso e/o creare scompiglio.

Negli ultimi giorni, per esempio, si è parlato moltissimo di una possibile (e clamorosa) cessione della Juventus da parte della famiglia Agnelli, che proprio qualche mese fa ha compiuto 100 anni di proprietà. Numeri ormai quasi irraggiungibili nel mondo del calcio. Ovviamente queste voci non sono passate inosservate e hanno subito creato scalpore.

La prima domanda che tutti si sono posti è quale sarebbe il costo della Juventus oggi. Una società quotata in borsa che, con tutti i problemi di bilancio che può avere, resta la più vincente del nostro campionato e una delle più storiche. Dispone di uno stadio di proprietà, e del centro di allenamento con tutte le strutture del caso. Ricordiamo che il Milan è stato ceduto per più di un miliardo senza stadio di proprietà.

Il prezzo di vendita sarebbe già stato stabilito. Il che lascerebbe pensare a una situazione già ben avviata verso la cessione. La richiesta di Exor, società di proprietà della famiglia Agnelli che detiene le quote bianconere, secondo le indiscrezioni lanciate dal “Giornale”, sarebbe di 1,5 miliardi di euro. Una somma decisamente importante.

Juventus in vendita: conferme e smentite

Il futuro compratore non sarebbe tuttavia ancora stato indicato, eppure secondo il “Giornale” la cessione è davvero vicina.

Di questo ha parlato anche il giornalista Mario Mattioli ai microfoni di “Radio Radio”, confermando le indiscrezioni del quotidiano, ma aprendo anche a un nuovo scenario che terrebbe la famiglia Agnelli all’interno della società: “Il progetto della cessione della Juventus è reale, non da ieri. Ma non dovrebbe essere con l’uscita totale della famiglia Agnelli, potrebbe esserci l’ingresso di una enorme forza economica. Ci sono queste trattative in corso”.

Una situazione che ricorda molto quella che ha vissuto il Milan con Silvio Berlusconi e Fininvest, quando inizialmente l’ex patron rossonero cercava forze economiche che potessero affiancarlo e aiutarlo nella gestione del Milan, cercando di non vendere. Tuttavia, non ci riuscì mai e alla fine fu costretto a cedere. Exor sta cercando di fare lo stesso ed è per questo probabilmente che le trattative sono così lunghe e complicate.

Attenzione però: la smentita da parte di Exor non si è fatta attendere. Tramite l’ANSA, infatti, la società che controlla il club bianconero ha detto: “Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite di ogni fondamento“. A questo punto resta solo da capire se si tratta di una smentita di circostanza o se realmente presto la Vecchia Signora potrebbe cambiare padrone.

