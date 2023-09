Dramma Tamberi, il racconto intimo a Verissimo: fan in ansia

Gian Marco Tamberi è l’uomo del momento, dopo il trionfo nelle scorse settimane c’è spazio anche per una parte più intima

Il campione italiano è sempre un osservato speciale, l’ultima rivelazione fa scalpore e preoccupa i fan, sempre molto attenti nei riguardi di uno dei migliori atleti della Nazionale italiana che si è confessato in diretta televisiva.

La vittoria al mondiale di Budapest ha rimesso le cose a posto dal punto di vista sportivo. Tamberi si è ripreso un po’ tutto il tempo perduto, andando così a conquistare una vittoria dal sapore di rivalsa. La medaglia d’oro è stata quanto meno meritata, proprio perché è il frutto di tanto sudore e sacrificio, maturato nel corso del tempo.

C’è anche una nuova pagina aperta in tv, la confessione di Tamberi ha fatto discutere sia gli sportivi che in generale quanti guardano le trasmissioni generaliste. Il campione ha svelato cosa lo ha tormentato nel passato, uno shock per tutti i suoi fan.

Non sempre ha avuto vita facile, soprattutto sono stati gli infortuni ad aver creato molte difficoltà al campione italiano. Che ha così messo a nudo un aspetto importante della sua vita, creando così una comunanza con molti telespettatori.

Il campione italiano non ha nascosto quanto successo, Tamberi ha vissuto un momento di forte scoramento, era quasi sul punto di mollare tutto, come ha confessato ai microfoni di Verissimo.

Tamberi, arriva la confessione

L’atleta nel 2016 si è infortunato gravemente, ammettendo come “Quel ko è una cicatrice che rimarrà per sempre dentro, anche se è stata coperta – per fortuna – dall’aver raggiunto tanti successi. Il periodo dal ko al trionfo olimpico non lo dimentico, ho vissuto una specie di depressione che mi ha cambiato la vita”. Un momento di grande difficoltà, anni alla ricerca della migliore condizione fisica e una situazione sbloccata solo grazie al grande lavoro quotidiano.

Tamberi, ai microfoni di Canale 5, ha svelato come il prossimo obiettivo è di trionfare alle Olimpiadi di Parigi, per il 2024 ci sarà quindi una missione speciale per chiudere al meglio la sua carriera. L’atleta vorrà in futuro godersi maggiormente la sua compagna Chiara, che si è sacrificata molto nel corso degli anni, come ha ammesso lo stesso Tamberi. E chissà che in un futuro non possa esserci una riappacificazione completa con suo padre, che un tempo ne era anche l’allenatore (molto esigente) in pista.