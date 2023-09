Penalizzazione Juve, decisione definitiva dopo la positività di Pogba: cosa succede

Stangata in casa Juventus, ecco cosa rischiano società e calciatore dopo la positività al test antidoping

Fulmine a ciel sereno in casa Juventus. A pochi giorni dalla sfida alla Lazio, arriva una pessima notizia per la società bianconera.

Sabato la Juventus affronterà la Lazio nel primo scontro diretto della stagione. I bianconeri, a 7 punti in classifica, sono reduci dalla vittoria contro l’Empoli.

La Lazio, invece, a soli tre punti dopo la pessima partenza, è reduce dalla straordinaria vittoria contro il Napoli. Partita importantissima per entrambi le compagini, che potrebbero mettere già un primo segno indelebile sul campionato. La Juventus vincendo metterebbe la Lazio a sette punti di distanza. Se dovessero vincere i biancocelesti, Milan e Inter potrebbero dare il via ad una piccola fuga.

Nelle ultime ore, tuttavia, il club bianconero è stato sconvolto da una notizia clamorosa. Paul Pogba è risultato positivo al test antidoping svolto dopo Udinese-Juventus, primo match della stagione. Una notizia terribile per la società e per il calciatore, che rischia di rimanere, ancora una volta, lontano dal campo di calcio per molto tempo.

Doping, cosa rischiano Pogba e la Juventus: lo scenario

La notizie della positività di Pogba ha sconvolto la Juventus e i tifosi bianconeri. Ma cosa rischiano? Il club non rischia nulla qualora si dovesse accertare la effettiva positività. L’unico danno che la Juventus subirebbe è la perdita di un calciatore per parecchio tempo, ma in questo caso potrebbe aprirsi lo scenario, complesso, della rescissione unilaterale del contratto da parte dei bianconeri.

Pogba, invece, ha tre giorni per chiedere le controanalisi che, se dovesse confermare la positività, porteranno il calciatore francese davanti al tribunale antidoping. Qualora dovesse essere giudicato colpevole, le strade sarebbero due. Squalifica fino a due anni se il doping del giocatore venisse considerato involontario. Fino a quattro anni se volontario.

Uno scenario che mette in difficoltà la Juventus, considerando lo stipendio altissimo Pogba, che percepisce 8 milioni euro più due di bonus, con un contratto fino al 2026. Il centrocampista francese ha già saltato quasi tutta la scorsa stagione a causa degli infortuni, che l’hanno tenuto fuori per 60 partite tra luglio 2022 e maggio 2023. Saltare anche questa sarebbe una mazzata per la Juventus, che potrebbe quindi seriamente prendere in considerazione l’idea di rescindere il contratto in modo unilaterale.