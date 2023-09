Tennis, camicetta sbottonata: il selfie malizioso fa sognare

Il selfie ammiccante con tanto di camicetta sbottonata ha fatto impazzire tutti i follower. Ecco la prova incriminata

La moglie di questo ex tennista ha pubblicato una foto che ha fatto impazzire tutti gli utenti presenti su Instagram. Nessuno si sarebbe mai potuto aspettare un epilogo del genere, ma a quanto pare la reazione non ha tardato ad arrivare. Tutti si sono immediatamente meravigliati, al cospetto di così tanta bellezza mista a sensualità. Un mix infallibile se si ha un pubblico prettamente maschile.

La compagna in questione ha una relazione longeva con l’ex tennista Tomas Berdych, classe 1985. I due si sono conosciuti probabilmente al fiore della sua carriera. Inoltre, come dichiarano le biografie rispettive, la loro relazione è ampiamente sdoganata a livello social. Solitamente le relazioni che intercorrono tra persone famose molto raramente vengono comunicate ai 4 venti. In questo caso è una cosa che non è accaduta, ma che comunque lascia ai fan una fonte da cui poter attingere.

Il suo profilo vanta un’audience composta da quasi 70.000 persone. Un numero che con il passare del tempo potrebbe crescere. Il suo segreto è la semplicità, unità però ad una bellezza mozzafiato che poche sue colleghe possono dire di poter avere.

Di mestiere fa la modella, ed è apparsa nelle prime pagine di numerose riviste locali. Il suo segreto, come già detto sopra, oltre alla semplicità sono i suoi outfit meravigliosi. Mai volgare, mai banale e sempre incantevole.

Insieme all’ex professionista formano una bella coppia, dai presupposti affiatati e soprattutto dal vissuto semplice e non sfarzoso. Che sia questo il segreto vincente per una relazione duratura? Non è dato saperlo. Ciò che conta è avere sotto gli occhi il suo meraviglioso aspetto fisico, il resto è superfluo.

Il nome della modella in questione è Ester Satorova, e nella vita si dedica con successo ai social e alla sua attività da modella.

Ester Satorova è una meraviglia

Nata nel 1992, è di poco più piccola rispetto al suo partner. Partner che, oltre ad aver ottenuto una relazione con lei come successo, ha anche avuto l’enorme merito di vincere un match contro la leggenda Novak Djokovic. Un doppio risultato incredibile, che non tutti possono dire di aver ottenuto.

Il selfie in cabina armadio con tanto di camicia aperta è bollente come non mai, ed è la degna chiusura di un’estate che si avvicina sempre più silenziosamente ai suoi ultimi rintocchi.