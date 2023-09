Serie A: bilancio in rosso, club a forte rischio

Il calciomercato è chiuso e per molti club è arrivato il momento di fare i conti. E il bilancio in rosso preoccupa molto una società, che potrebbe prendere decisioni drastiche.

A distanza di pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, per le squadre è arrivato il momento di fare il punto della situazione anche per cercare di capire se dovranno essere prese delle decisioni molto importanti anche sul futuro.

Secondo quanto riferito da SportMediaset, il bilancio del club è in rosso e non sono escluse delle decisioni importanti per cercare di riuscire a mantenere la società in buona salute. Non ci resta a questo punto che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente molto più chiaro.

Serie A: conto in rosso, tutti i dettagli

Il calciomercato è sicuramente l’occasione per cercare di mettere in pari i conti, ma non è un compito facile considerando che ormai le società da tempo fanno i conti con i debiti e per questo motivo molte volte le cessioni servono per mantenere tutto in ordine e non rischiare di arrivare ad un crac finanziario sicuramente che rischia di cambiare completamente il destino della società.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus dovrebbe registrare un buco di 115 milioni di euro nella stagione 2022-2023. Si tratta di una cifra ufficiosa e che dovrà essere confermata nel consiglio di amministratore della prossima settimana. Si tratta sicuramente di un dato inferiore rispetto a quello dello scorso anno (239 milioni), ma servirà comunque fare un altro sacrificio per avere delle maggiori sicurezze in ottica futura.

Per il momento la Juventus spera di poter riuscire a sopravvivere attraverso i piazzamenti in campo. Questo significa che il quarto posto è fondamentale per rimettere le cose in chiaro. Naturalmente la strada è lunga e non possiamo escludere la scelta di fare qualche cessione importante per cecare di consentire ai conti di tornare in verde.

Il bilancio della Juventus è in rosso anche se per il momento la cifra è assolutamente più bassa di quella della scorsa stagione e, per questo motivo, non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire come si comporteranno i bianconeri.