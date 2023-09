La Juve brucia tutti, capolavoro Giuntoli: chi arriva

La Juventus pensa al presente dettato dal campo ma anche al futuro con Cristiano Giuntoli che si guarda intorno. Un giovane centrocampista apre già al trasferimento

Al terzo anno dal suo ritorno alla Juventus Massimiliano Allegri non ha più alcun margine d’errore. L’allenatore toscano deve per forza di cose cambiare marcia per riportare i bianconeri, orfani delle coppe, ai fasti di un tempo. Poche le novità di rosa rispetto allo scorso anno, con la prima sessione di calciomercato targata Giuntoli che è stata per forza di cose piuttosto interlocutoria.

Qualche movimento soprattutto in uscita e piccoli passi in entrata, viste anche le problematiche economiche dovute anche all’assenza dalle coppe europee. Il nuovo dirigente juventino ha però già preso confidenza con l’ambiente, facendo sue le strategie del club ed elaborando già con anticipo quello che potrebbe riservare il futuro.

Giuntoli è di fatti già al lavoro anche su quanto potrà accadere nelle prossime sessioni, potendo magari contare su un margine di manovra differente, e che gli possa consentire maggiormente di farsi sentire anche in entrata. Negli anni di Napoli l’ex dirigente azzurro ha inoltre anche abituato i tifosi a scovare talenti interessanti, e qualcosa di simile, con lungimiranza ed abilità, potrebbe avvenire anche alla Juventus.

Tanti i nomi di ragazzi intriganti già accostati ai bianconeri negli ultimi tempi, con un particolare sguardo a quello che potrà essere il futuro. Tra i calciatori avvicinati mediaticamente alla Juventus anche Maurits Kjaergaard, centrocampista danese classe 2003 che presenta una importante struttura fisica ed un grande potenziale complessivo.

Calciomercato Juventus, Kjaergaard apre all’addio: “Il piano è trasferirsi la prossima estate”

192 cm e la giusta tecnica per Kjaergaard, che si presenta come un mediano di struttura capace però di abbinare alla forza anche discrete capacità tecniche, con un lettura in costante miglioramento. Il calciatore danese peraltro gioca in un club che da qualche anno sta sfornando talenti di valore, spesso acquistati a poco e rivenduti a cifre importanti. Kjaergaard infatti gioca in quel di Salisburgo, club che peraltro incrocerà il proprio destino con quello dell’Inter in Champions League, nella fase a gironi.

Un nome giovane ed interessante, che recentemente accostato alla Juventus ha anche risposto alle voci che lo vorrebbero altrove. A ‘Tipsbladet’ il classe 2003 nazionale danese U21 ha ammesso: “È pazzesco leggere una cosa del genere. In realtà giochi a calcio per divertimento, ora è il tuo lavoro. Il piano è, se tutto va bene, di trasferirsi la prossima estate“.

Kjaergaard ha quindi già aperto alla possibilità di un futuro trasferimento tra un anno, quando avrà completato un’altra stagione a Salisburgo.