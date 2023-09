Diletta Leotta, primo compleanno da mamma: la reazione degli invitati

Diletta Leotta sta vivendo un turbinio di emozioni. La trentaduenne giornalista sportiva e inviata di punta di DAZN è diventata mamma da quasi un mese

Tante emozioni tutte insieme. Diletta Leotta sta attraversando il periodo più bello della sua vita: la giornalista sportiva siciliana, inviata di punta della piattaforma streaming DAZN, da poco meno di un mese è diventata mamma della piccola Aria, data alla luce nel giorno stesso del suo trentaduesimo compleanno.

Un compleanno che la neo mamma ha voluto festeggiare solo adesso, non avendo avuto il tempo di farlo prima. Per farsi aiutare con la bimba la bionda conduttrice ha chiesto aiuto alla madre, la signora Ofelia, che dalla Sicilia è partita subito per raggiungere la figlia a Milano.

E a distanza di qualche settimana dalla nascita di Aria la bella Diletta ha voluto festeggiare il suo primo compleanno da mamma. Non avendo potuto farlo proprio il 16 agosto, la giornalista e il suo compagno, il portiere tedesco Loris Karius, hanno organizzato un party che si è tenuto a Milano, in un locale di piazza Gae Aulenti.

Una festa elegante e lussuosa che è stata organizzata da Silvia Slitti, la moglie dell’ex centravanti Gianpaolo Pazzini, che è una delle migliori wedding planner in circolazione oltre a saper organizzare eventi di grande richiamo.

Diletta Leotta è apparsa già in gran forma, tanto da dare ulteriore credito alle voci che la vorrebbero di nuovo in pista su DAZN. Da giorni infatti circolano con insistenza le indiscrezioni in merito alla presenza della cronista catanese sabato pomeriggio al Meazza per raccontare da par suo il pre e il post derby tra Inter e Milan. Un rientro in grande stile, proprio in occasione della sfida più importante di questo primo segmento di campionato.

Diletta Leotta, la festa è un successo: tanti invitati VIP e una cena da favola

Tornando alla festa, Diletta si è presentata con un abito lungo e già in grande forma. In tanti hanno raccolto il suo invito, come ad esempio il cantante Rovazzi e Michelle Hunziker, la showgirl italo-svizzera con la quale ha stretto un solido rapporto di amicizia.

L’intera serata o quasi è stata ampiamente documentata da Diletta sul suo profilo Instagram con una serie di scatti che hanno fatto il pieno di like. “Auguri Diletta” e “Benvenuta Aria“, recitavano le decorazioni sulle due torte realizzate da uno dei migliori pasticceri di Milano.