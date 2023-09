Diletta Leotta, mamma record: già al lavoro, come sta dopo il parto

Diletta Leotta a metà agosto ha dato alla luce una bambina a cui ha dato il nome di Aria. La giornalista di DAZN è tornata subito al lavoro

Giusto il tempo di smaltire gli effetti del parto, riorganizzare la propria vita inevitabilmente stravolta dalla nascita della piccola Aria e Diletta Leotta è tornata subito al lavoro. La giornalista e conduttrice siciliana è dunque diventata mamma, un cambio di ruolo e di status che ha segnato e segnerà per sempre la sua vita.

Ma diventare madre non implica l’abbandono della propria professione e dei propri impegni lavorativi, anzi. Dopo qualche giorno di riposo necessario a riorganizzare il proprio tempo, Diletta si è rituffata a capofitto nel proprio lavoro.

La svolta è arrivata come spesso accade grazie al sostegno garantito dalla sua famiglia d’origine: in questi giorni è infatti arrivata a Milano a darle manforte la mamma, la signora Ofelia, che si prenderà cura della bambina nelle ore in cui Diletta è alle prese con i suoi tanti impegni lavorativi.

In realtà per assistere al suo ritorno a DAZN c’è ancora bisogno di tempo: sembra che i medici abbiano consigliato alla giornalista siciliana di attendere ancora qualche settimana prima di tornare sul piccolo schermo. Per ora è meglio accontentarsi della presenza in radio.

Diletta Leotta, l’entusiasmo dei fan per il ritorno in radio: social impazziti

È proprio Radio 105 Network ad aver riaccolto per prima ‘mamma Diletta’. Com’è noto la cronista catanese conduce durante la settimana, insieme allo speaker Daniele Battaglia, un programma chiamato “105 Take Away” che riscuote molto successo. E il momento in cui la Leotta ha indossato la cuffia e preso posizione davanti al microfono è stato immortalato sul suo profilo Instagram, grazie a uno scatto contenuto nelle storie che in pochi minuti ha fatto il pieno di like.

Sorridente, in splendida forma, Diletta ha pubblicato una foto con una frase inequivocabile: “Back to work“. Dunque, tornata a lavoro e in servizio permanente effettivo. Molte migliaia dei quasi nove milioni di followers che la seguono tutti i giorni su Instagram le hanno inviato messaggi di auguri e congratulazioni. Per ora si parla solo di ritorno in radio, per quanto riguarda DAZN c’è da attendere ancora un po’. Non si può escludere che la Leotta possa rientrare dopo la sosta per le Nazionali in occasione dell’attesissimo derby tra Inter e Milan. Un ritorno in grande stile.