Calciomercato Juventus, doppio colpo: Giuntoli guarda in Francia

La Juventus continua a pensare a nuovi colpi di calciomercato: ecco i prossimi affari del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, chi sono

Il calciomercato non finisce mai. Ufficialmente la sessione estiva è terminata da pochi giorni, ma i top club della Serie A sono sempre in movimento per arrivare ad obiettivi importanti. Ecco il doppio affare con la Juventus che è entusiasta di continuare a parlare francese dopo Rabiot e Pogba.

La stagione della Juventus è iniziata nel miglior modo possibile collezionando due vittorie e un pari casalingo contro il Bologna. I bianconeri vogliono tornare a lottare per le prime posizioni della classifica per tornare ad essere protagonisti in campo europeo con l’immediata qualificazione in Champions League.

Calciomercato Juventus, il doppio affare di Giuntoli: i bianconeri pensano al futuro

Un doppio affare decisivo per Cristiano Giuntoli, che è stato chiamato di corsa a Torino per ringiovanire la rosa bianconera rompendo con le idee del passato. Non ci saranno più colpi folli con una dinamica di calciomercato ben assortita: questo rappresenterà il futuro della Juventus che vuole tornare agli albori di un tempo.

Il neo-direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, già sta ponendo le basi per il futuro. La dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino il giovane centrocampista dello Strasburgo, Habib Diarra, che è stato monitorato a lungo anche in estate e il suo connazionale 22enne, mediano Borussia Monchengladbach, Emmanuel Koné, che al momento è ai box per problemi fisici. Diarra dirà addio al suo club a partire dal prossimo giugno con la Juventus che sta pensando ai nuovi affari provenienti dalla Francia.

Un cambio generazionale completo con il possibile addio di Paul Pogba, che non riesce più a tenere standard importanti con numerosi infortuni. Il talentuoso centrocampista francese sarebbe sul punto di andare via già nei prossimi mesi. La Juventus pronta ad investire su giovani talenti provenienti dai migliori campionati europei. Il club bianconero ha intrapreso un nuovo percorso per arrivare sempre più in alto facendo tabula rasa in estate. Un netto segnale distintivo con il passato per provare a lottare nuovamente per lo Scudetto per rientrare di prepotenza in Champions League.

Cristiano Giuntoli ha l’arduo compito di riportare in alto i colori bianconeri dopo alcune gestioni di spreco assoluto. L’ex ds del Napoli ha già pianificato ogni dettaglio in vista del futuro: ecco i prossimi colpi di marchio Juvenuts.