Krstovic, subito una big: firma in Serie A

Firma in Serie A per Nikola Krstovic: una big del nostro campionato per l’attaccante montenegrino del Lecce

Nonostante lo stop, con il minimo scarto, all’Allianz Stadium contro la Juventus il Lecce di Roberto D’Aversa è la sorpresa positiva di questo avvio di campionato.

Solidità difensiva e organizzazione tattica le armi che hanno permesso ai salentini non solo di dare del filo da torcere ai bianconeri ma anche di prendersi, al ‘Via del Mare’, lo scalpo della Lazio alla prima giornata.

Non solo. Come nella migliore tradizione della squadre allestite da Pantaleo Corvino, Direttore sportivo dei giallorossi e soprattutto tra i migliori talent scout che il calcio italiano possa vantare, nella vetrina salentina brillano due gioielli che già fanno gola alle big della Serie A.

Sugli scudi il centrocampista svedese Pontus Almqvist, in prestito dal club russo del Rostov e in gol all’esordio contro i biancocelesti capitolini, e l’attaccante Nikola Krstovic a cui sono bastate tre partite per entrare nella storia del Lecce. Infatti, il montenegrino è il primo giocatore giallorosso nell’era dei tre punti a essere andato a segno nei suoi primi tre match con la maglia del club salentino.

Krstovic, l’Inter lo monitora per la prossima estate

L’ex, tra le altre, della Stella Rossa di Belgrado, dunque, sta rinverdendo i fasti di un altro montenegrino che in Salento ha lasciato un ottimo ricordo, quel Mirko Vuinic, attualmente assistente del Commissario tecnico della Nazionale montenegrina Miograd Radulovic, che da calciatore si è messo in mostra proprio indossando la casacca giallorossa del Lecce.

Anzi, ha già fatto meglio dell’ex attaccante anche di Roma e Juventus che si è fermato a due gol nelle sue due prime uscite con i giallorossi. Non meraviglia, pertanto, che Krstovic sia già entrato nei radar delle big della Serie A.

In particolare, è l’Inter di Simone Inzaghi a monitorare con attenzione l’attaccante montenegrino in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

I nerazzurri, del resto, sono letteralmente conquistati dal montenegrino del Lecce che ha messo in mostra, in queste sue prime apparizioni, non solo il killer instinct dell’attaccante di razza ma anche un grande spirito di sacrificio che lo spinge ad andare su tutti i palloni e a dare una mano in difesa, come testimonia il salvataggio sulla linea di porta nel corso del match all’U-Power Stadium contro i padroni di casa del Monza.

Dunque, l’interesse dell’Inter inevitabilmente farà lievitare il prezzo per acquisire il diritto alle prestazioni sportive del montenegrino che, da parte sua, vuole continuare, a suon di gol, a riscrivere la storia del club salentino.

