Dall’Inter alla Juve a zero: accordo a sorpresa

Un clamoroso colpo di scena per il mercato dell’Inter: Giuntoli si scatena e scippa a zero uno dei pilastri di Simone Inzaghi

Il campionato di Serie A, dopo solo una manciata di giornate, sta già regalando spunti interessanti per quel che sarà la lotta Scudetto. Inter e Milan, al momento, a pari punti in testa. Il Napoli si è ripreso, con la ‘grana’ Osimhen sempre sullo sfondo mentre la Juventus – tra alti e bassi – punta a rimanere a lungo attaccata al treno tricolore.

Non è un mistero che già in passato le strade di calciomercato di Inter e Juventus si siano intrecciate in più di un’occasione. Diversi gli obiettivi comuni con a volte i nerazzurri a trionfare a volte i bianconeri ad averla vinta sui colpi tanto desiderati. E questo scenario, ben presto, potrebbe ripetersi. Perchè la Juventus, in particolar modo, sta puntando a rinfrescare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per renderla – a costi più sostenibili rispetto al passato – più competitiva possibile.

L’Inter, d’altro canto, ha già dimostrato di essere più che pronta a giocarsi il tutto per tutto tanto in campionato quanto in Champions League. La crescita della squadra allenata magistralmente da Simone Inzaghi, nell’ultimo anno e mezzo, è stata davvero esponenziale.

Uno dei giocatori su cui l’allenatore piacentino ha fatto maggiormente affidamento nella stagione passata ma anche in quella attuale potrebbe, a sorpresa, finire ben presto in maglia bianconera: il piano di Cristiano Giuntoli è chiaro.

Il tradimento è servito: lascia l’Inter e vola da Allegri

Il neo direttore sportivo della Juventus torna a guardare in casa Inter per un profilo che, a costo zero, farebbe parecchio comodo al ‘Conte Max’ in vista della stagione 2024/25. Si tratta di Matteo Darmian, polivalente terzino cresciuto nelle giovanili del Milan che con la ‘Beneamata’ ha raggiunto altissimi livelli di rendimento.

In scadenza a giugno 2024, Darmian continua a dare la priorità al rinnovo con l’Inter. Al momento, però, è tutto in stanby: da qui ai prossimi mesi il potenziale inserimento di Giuntoli potrebbe sparigliare le carte in tavola. Se l’offerta della Juventus dovesse rivelarsi più soddisfacente per il giocatore, sia da un punto di vista di stipendio che soprattutto di durata (almeno un biennale) allora il 33enne di Legnano potrebbe concretamente avvicinarsi al trasferimento in quel di Torino.

Ci sarà, quindi, da attendere. Una situazione potenzialmente spinosa per Beppe Marotta che dovrà quindi decidere se provare a tenersi stretto ancora a lungo il classe 1989 o lasciare via libera alla ‘Vecchia Signora’ a cui farebbe parecchio comodo la duttilità dell’esperto terzino. Darmian, in questo scorcio di stagione con l’Inter, ha già collezionato 6 presenze e ben 533′ in campo.