Vestito super sexy: lady Ronaldo fa esplodere Instagram

La dolce compagna di Ronaldo ha incantato i social con una sola foto. Situazione non nuova per chi la segue da ormai tanto tempo

Quando si parla di Ronaldo, chiunque fa riferimento al fuoriclasse portoghese. Ma di fuoriclasse questa volta ce n’è un altro, ed è niente poco di meno che Ronaldo Nazario da Lima. La sua vita sentimentale sui social prosegue a gonfie vele, come si può notare dalle numerose foto che compaiono giornalmente sul web.

Da poco tempo trascorre le sue giornate con la sua nuova compagna di vita. Così, per la gioia di tutti i colleghi e gli addetti ai lavori, l’ex giocatore brasiliano ha messo la firma su un altro traguardo molto importante per la sua vita privata. Ma prima di procedere passiamo al sodo: chi è la sua partner attuale?

Si chiama Celine Locks, è brasiliana come lui e di mestiere fa la modella e l’imprenditrice. Alternando così le sue giornate tra lavoro e post sui social, riscuotendo in entrambe le fasi un grande successo. I due stanno insieme a quanto pare dal 2015, periodo iniziale nel quale si sono conosciuti per la prima volta. Da quel momento in poi è stato amore a prima vista. Amore che, come da titolo, è stato coronato da un evento a dir poco meraviglioso.

A inizio 2023 è comparsa su internet una notizia che ha reso felici tutti. Ovvero la promessa di matrimonio che Ronaldo ha fatto proprio alla modella sudamericana. Si tratta della terza cerimonia per il Fenomeno, che proprio pochi giorni fa ha deciso di immortalare l’evento pubblicandolo sui suoi canali social. Il post in questione ha ricevuto una montagna di likes e commenti, ma ciò che ha lasciato più di stucco di tutti è il vestito della bellissima sposa.

La moglie di Ronaldo è stupenda

Per quanto prima di questa prolifica relazione non fosse chissà quanto nota, Celina Locks ha dimostrato fin da subito di avere ottime qualità fisiche. E lo ha reso noto anche e soprattutto alla luce di un evento del genere. Ovvero il suo matrimonio con l’ex giocatore di Inter e Milan, Ronaldo ‘Il ‘Fenomeno’.

Nonostante il bianco e nero il suo viso angelico risalta a meraviglia, così come risalta anche l’altrettanto meraviglioso abito che indossa. I fortunati presenti al matrimonio saranno rimasti sicuramente incantati. Ronaldo, ancora una volta, si conferma bomber implacabile anche fuori dal campo.