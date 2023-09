Tacchi e spacco mozzafiato: Giorgia Rossi lascia di sasso

Giorgia Rossi ha lasciato i suoi fan senza parole per l’ennesima volta. Il merito di tutto ciò è uno scatto piccante postato sui social

Non è una novità il fatto che Giorgia Rossi sia un vero e proprio problema per le temperature globali. Nonostante l’ormai pieno avvio della stagione autunnale, la bella conduttrice televisiva ha comunque riportato i gradi in circolazione su livelli altissimi. Il motivo di tutto ciò? Uno scatto pubblicato sui social.

Quella descritta sopra è una sensazione che i fan conoscono molto bene. Eppure ancora non riescono a contrastarla, ma si fanno puntualmente addolcire dai suoi scatti. Del resto è difficile biasimare una reazione del genere, quando si ha a che fare con del ben di Dio simile.

Mettendo per un attimo in secondo piano il discorso social, da ben prima della piattaforma citata nel titolo Giorgia Rossi ha incantato l’ambiente giornalistico sportivo. Il motivo? Un presunto “pettegolezzo” che ha immediatamente raggiunto eco nazionale.

La bella giornalista ha infatti parlato della sua relazione amorosa col collega Alessio Conti. I due si sono conosciuti in un periodo molto particolare, nel quale entrambi uscivano con le ossa rotte da due situazioni decisamente complesse. Così, domandandosi se ne valesse la pena o meno, hanno deciso di proseguire la loro love story. A quanto pare dunque ne è valsa la pena, per parafrasare ciò che la diretta interessata ha dichiarato nella suddetta intervista.

Giorgia Rossi incanta Instagram

Ma il dettaglio che vale la pena citare è decisamente un altro. Si è infatti parlato di matrimonio, quando la conduttrice ha detto di essere ancora incerta se sposarsi o meno. Ma sembra che i due siano sulla buona strada, visto l’affiatamento reciproco di cui la loro relazione può godere. A godere di tutto ciò, come potremo vedere a breve, sono indirettamente anche tutti i suoi seguaci.

Su un chiaro sfondo che ritrae Juventus-Lecce alle sue spalle, la bella conduttrice ha deciso di sfoggiare il suo outfit della serata davanti a tutto il pubblico. Non è da escludere che i server di DAZN siano andati in tilt, dopo questa posa infuocata.

Un semplice ma sensualissimo vestito nero, che permette di scrutare ancora meglio le sue curve sinuose. A riprova di come eleganza e sensualità, ma soprattutto semplicità, vadano sempre a braccetto tra loro.