Lady Chiesa infiamma: fa impazzire i fan

Federico Chiesa è l’idolo dei tifosi bianconeri. La sua dolce metà, Lucia Bramati, infiamma i social: fan impazziti

Di nuovo aria di tempesta per la Juventus. Dopo la positività al testosterone (confermata dalle controanalisi) di Paul Pogba, con l’ex Red Devils che è in attesa della notifica dell’avvio dell’azione disciplinare da parte della Procura Antidoping, la doccia fredda del coinvolgimento di Nicolò Fagioli nel nuovo scandalo scommesse che rischia di terremotare il calcio italiano.

Insomma, piove sul bagnato in casa della ‘Vecchia Signora’ che proprio non trova pace. A riportare il buonumore ci pensa Chiesa. Non Federico che pure è tra le note liete bianconere di questo primo scorcio di stagione. L’ex viola ha messo a referto 4 gol prima di fermarsi ai box per delle noie muscolari. Nulla di preoccupante, ma alla luce dei suoi precedenti lo staff sanitario ha consigliato a Max Allegri di tenerlo a riposo per il vittorioso Derby della Mole contro il Torino.

No, in questo momento chi tira su il morale ai tifosi bianconeri, preoccupati dalle possibili ripercussioni sulla loro squadra del cuore dall’affaire Fagioli, è Lady Chiesa, Lucia Bramani, la dolce metà dell’ex viola dall’inverno del 2021.

Lady Chiesa infiamma il web: fan impazziti

La modella ed ex testimonial del brand ‘Tezenis’ nonché aspirante psicologa (ha conseguito la laurea presso l’Università Cattolica di Milano nell’estate del 2022) ha postato sul suo seguitissimo account Instagram uno scatto che ha fatto felici non solo i tifosi bianconeri.

In controtendenza rispetto alle colleghe, showgirl e influencer, che fanno a gara nel mostrare quanti più centimetri di pelle nuda possibili, Lucia ha optato per un intenso primo piano, manco a dirlo, in bianconero.

Eppure, l’effetto è stato lo stesso degli scatti delle varie bellissime immortalate come le loro mamme le hanno fatte: una pioggia di ‘mi piace’, ‘cuoricini’ e commenti di approvazione in calce allo scatto in questione. Ovviamente non poteva mancare quello del fidanzato che si è limitato a un laconico ma eloquente “bellissima, amore mio“.

Sì, Federico Chiesa ha davvero perso la testa per la bellissima Lucia Bramani, ex dell’imprenditore Anis Romdhane, co-founder e CEO del brand di orologi ‘Watchype’, che è riuscita a fare breccia nel cuore dell’attaccante bianconero dopo il suo addio alla storica fidanzata Benedetta Quagli.

D’altra parte, come dimostra inequivocabilmente lo scatto in questione, Federico e Lucia sono fatti davvero l’uno per l’altra: infatti, il bianconero valorizza non solo il talento dell’attaccante ex viola ma anche i lineamenti delicati, da fatina delle favole, del volto della sua dolce metà.