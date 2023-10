Caso Fagioli, nei guai anche la Juventus: ecco cosa ha fatto il club

Il caso Fagioli ha lasciato ancora una volta i tifosi della Juventus senza parole. Dopo i problemi intorno a Paul Pogba, ecco la posizione dei bianconeri

Un fulmin a ciel sereno per la Juventus. I problemi non vogliono finire in casa bianconera: dopo Paul Pogba, ecco che Nicolò Fagioli potrebbe essere squalificato dopo l’indagine della Procura di Torino per presunte scommesse illegali. La Juventus sapeva già tutto come annunciato poche ore fa.

Come svelato dall’edizione de Il Messaggero, il procuratore della Federcalcio Chinè ha ascoltato il presidente della Juventus Ferrero e l’altro dirigente Calvo. La Juve spera nella squalifica solo per la stagione in corso del suo giocatore che si è auto denunciato, ammettendo di aver scommesso anche su partite di calcio. Un colpo di scena incredibile portando ancora apprensione in casa bianconera.

Caso Fagioli, la verità di Fabrizio Corona: tutti sapevano tutto

La società bianconera era a conoscenza di ciò che stava accadendo: ora vanno chiarite tutte le posizioni con la situazione che si fa davvero terribile soprattutto per il centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, che rischierebbe una lunga squalifica. Vanno accertate le sue colpe per presunte scommesse su siti illegali: ecco la verità uscita completamente a galla.

Fabrizio Corona aveva denunciato tutto già cinque mesi fa. Ora l’ex paparazzo è tornato protagonista raccontando tutto quello che c’è da sapere ai microfoni di TvPlay: “Ho tutte le carte su questo caso Fagioli. Il giocatore scommetteva da tantissimo tempo e aveva debiti con gente pesante, serba”. Successivamente lo stesso Corona ha raccontato che Allegri l’ha messo fuori rosa con motivi diversi da quelli reali: inoltre, anche la società Juventus sapeva tutto (a sua detta) e non ha mai denunciato i fatti. Erano a conoscenza della ludopatia del giocatore: “Scommetteva da un anno intero. Oltre la responsabilità di Fagioli vi è anche quella della Juventus”.

Un momento decisivo per conoscere tutta la verità per evitare altre polemiche intorno alla Juventus, che ha vissuto mesi infernali per le numerose vicende extra-calcistiche a partire dalla passata stagione con il caso plusvalenze e la manovra stipendi. Ora il club bianconero dovrà capire in quale posizione muoversi, ma secondo Corona il club bianconero sapeva tutta di questa vicenda da tantissimo tempo. La verità è uscita a galla con l’ex paparazzo che ha rivelato che ci sarebbero nuovi giocatori coinvolti in queste presunti scommesse.