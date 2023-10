Paura per Tevez, sviene in casa: ecco le sue condizioni

In un buon momento alla guida dell’Independiente, Carlos Tevez ha vissuto un grande spavento, dopo essere svenuto in casa: il resoconto

Non avrebbe mai potuto decidere nulla di diverso: Carlos Tevez ha deciso di sedere in panchina in occasione della sfida casalinga dell‘Independiente contro il Barracas Central, vinta dai padroni di casa per 3-0, nonostante la disavventura di poche ore prima. L’ex calciatore e attuale allenatore, infatti, è stato vittima di un incidente domestico, di cui ‘Ole’ riferisce i vari dettagli.

Nella giornata di martedì di metà ottobre, il 39enne ha avvertito un forte giramento di testa mentre era a casa ed è svenuto. Mentre perdeva i sensi, è caduto sbattendo forte con la parte superiore della testa, all’altezza del sopracciglio, nell’arco superiore. Si è involontariamente procurato una ferita, che l’ha costretto a recarsi in ospedale al pronto soccorso. I medici presenti gli hanno cucito dieci punti di sutura sulla ferita. Dopodiché è stato visitato per confermare che non ci fossero stati danni interni ed è stato mandato a casa a osservare riposo.

Carlos Tevez ha seguito la prescrizione dei dottori, fin quando è arrivato il momento di dirigersi ad Avellaneda per la sfida di campionato. Prima è giunta la squadra con il resto dello staff tecnico, facendo supporre un possibile giorno di pausa per l’allenatore in prima. E invece no: poco dopo è stato avvistato anche Carlitos nella sua auto insieme a uno dei suoi fratelli.

L’impatto, al vederlo recarsi in campo, è stato abbastanza forte siccome l’allenatore indossava un cappello ma anche una benda sulla zona interessata. Il volto è apparso tumefatto, ma non ha per niente condizionato l’atteggiamento in panchina di Carlos Tevez, che ha seguito con la solita adrenalina e attenzione i suoi. Ha dato indicazioni, si è arrabbiato quando non seguite alla lettera e ha festeggiato le tre reti di Matías Giménez, Lucas González e Braian Martínez. D’altronde, ha raccolto la guida tecnica della squadra in un momento delicato. Adesso è in cima al Gruppo A con eccellenti risultati e intende restarvi.

Al termine della gara, Carlos Tevez è intervenuto in conferenza stampa e ha risposto in merito alle sue condizioni di salute: “Sto bene, è stata soltanto una botta forte. Ho trascorso l’intera notte in ospedale, ma sto bene”. Dopodiché ha subito preferito spostare l’attenzione sulla squadra: “Abbiamo vinto dall’inizio alla fine, è stata una delle nostre migliori partite, ciò mi rende entusiasta. Cerco sempre il meglio per il club e i ragazzi”. Uno spettacolo che è valso la pena lo sforzo di essere in campo, nonostante tutto.