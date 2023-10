Bufera Eto’o: cosa rischia l’ex Inter, carriera in bilico

Samuel Eto’o è coinvolto in uno scandalo in Camerun. L’ex attaccante ora rischia grosso: ecco cosa sta succedendo

Uno dei calciatori più importanti della storia di alcuni club gloriosi come Inter e Barcellona, ovvero Samuel Eto’o, si trova coinvolto al centro di uno scandalo emerso nelle ultime settimane.

Dal 2021 ricopre la carica di presidente della Federcalcio del Camerun. Secondo quanto riportato da “Calcio&Finanza”, l’ex leggenda è ora coinvolta in un caso di presunto abuso di autorità e corruzione. L’accusa nasce da una registrazione che sembra intercettare una conversazione tra Eto’o e Valentine Nkwain, il presidente del Victoria United, formazione della seconda divisione camerunense.

Eto’o pare avrebbe promesso di fare tutto il possibile per garantire la promozione del Victoria United nella massima competizione del calcio camerunese. Ciò è effettivamente avvenuto alla fine della scorsa stagione. L’indagine coinvolge circa quaranta persone ed ha fatto emergere una serie di comportamenti sospetti. Sono presenti, inoltre, alcune conversazioni potenzialmente compromettenti per il protagonista del Triplete di Inter (2010, con Mourinho in panchina) e Barcellona.

Le accuse contro Samuel Eto’o comprendono sia l’abuso di autorità che la corruzione. Accuse che, se dovessero essere confermate, potrebbero avere conseguenze gravi sia dal punto di vista legale che da quello sportivo.

L’ex Inter Samuel Eto’o rischia grosso: la presa di posizione della FIFA

Tale situazione ha di certo scatenato una reazione di preoccupazione da parte della FIFA. Alcuni dirigenti del calcio camerunese hanno chiesto alla FIFA di valutare la possibilità di rimuovere Eto’o dalla sua carica.

Di recente sono state inviate due lettere al presidente della FIFA, Gianni Infantino, e al presidente della Confederazione Africana di Calcio, Patrice Motsepe, per sollevare preoccupazioni sulla permanenza di Samuel Eto’o nella sua posizione di autorità.

La situazione è ancor più peggiorata con l’apertura di un’indagine da parte della CAF, avvenuta durante lo scorso agosto, per “presunta condotta impropria” di Samuel Eto’o. L’ex attaccante dell’Inter e Barcellona ha sempre respinto tutte le accuse, sostenendo di aver solo rassicurato un amico, investitore nel calcio, sul suo impegno a evitare errori arbitrali che avrebbero danneggiato la squadra.

Nelle prossime settimane lo scandalo che coinvolge l’ex attaccante camerunese potrebbe risolversi, nel migliore o nel peggiore dei casi. Sicuramente, però, c’è da fare maggiore chiarezza proprio per evitare di danneggiare piccole realtà nel mondo del calcio.